Доходы мэра Иркутска незначительно снизились

Таковы данные о доходах, опубликованные на сайте администрации города 22 мая 2017 года. Он имеет в собственности квартиру площадью 176,2 кв м, гараж и автомобиль Mersedes Benz ML500 4 Matic OC. Напомним, в 2015 году мэр заработал примерно на 200 тыс. рублей больше. В 2014 году доходы были около 7,8 млн рублей.

Руководитель Свердловского округа Светлана Колотовкина заработала чуть более 923 тыс. рублей, она владеет квартирой в 43 кв. м и автомобилем Volkswagen Touareg. Глава Ленинского округа Татьяна Фёдорова заработала более 2,28 млн рублей, она владеет земельным участком. Напомним, сейчас Т. Фёдорова является председателем комитета по городскому обустройству. Глава Правобережного округа Юлия Гордина получила доход более 2,7 млн рублей, в её собственности — автомобили «Мицубиси Паджеро», «Тойота Корона», «Тойота Лэнд Крузер», две квартиры и гаражный бокс.

Заместитель мэра, председатель комитета по социальной политике и культуре Татьяна Эдельман заработала более 2,6 млн рублей, в её собственности — целая квартира и еще половина. Председатель комитета по бюджету и финансам Альфия Валиулина получила доход в размере более 3,9 млн рублей, она владеет половиной квартиры и автомобилем Land Rover Freelander. Заместитель мэра Маргарита Ли заработала более 3,5 млн рублей, она владеет частью жилого дома и земельным участком.