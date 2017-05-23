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11:08 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Заместителя главы ТИНРО-центра отправили из СИЗО под домашний арест

Суд учел доводы адвокатов обвиняемого в превышении должностных полномочий Юрия Блинова.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 23 мая, PrimaMedia.

Приморский краевой суд во вторник, 23 мая, изменил меру пресечения первому заместителю директора Тихоокеанского научно-исследовательского рыбохозяйственного центра (ТИНРО-центра) Юрию Блинову, подозреваемому в превышении должностных полномочий. Его отправили под домашний арест, сообщила корр. РИА PrimaMedia пресс-секретарь суда Виктория Ковалева.

Ранее Ленинский суд Владивостока продлил Блинову меру пресечения почти на 3 месяца и оставил его под стражей.

Приморский краевой суд удовлетворил ходатайство адвокатов Блинова, настаивавшей на том, что содержание под стражей для их подзащитного — слишком строгая мера, тем более, в свете проблем со здоровьем.

Напомним, второго участника угололовного дела — директора ТИНРО-Центра Льва Бочарова — крайсуд накануне отпустил из-под домашнего ареста под залог в 2 млн рублей.

О том, какой эпизод деятельности привлек внимание следователей, журналисты до сих пор только гадают — следствие не говорит ничего, кроме обвинительной статьи. Наиболее вероятной пока остается версия о продаже морских млекопитающих за границу. Так, в сентябре 2016 года аудиторы счетной палаты обвинили ТИНРО-центр в том, что его сотрудники выловили десяток белух и, воспользовавшись лазейкой в законодательстве, продали их за 42 млн рублей китайцам.

Есть вариант и с нарушением закона при проведении аукциона на отлов двух косаток — поймали их до завершения конкурсных процедур.

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