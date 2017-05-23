Заместителя главы ТИНРО-центра отправили из СИЗО под домашний арест
Суд учел доводы адвокатов обвиняемого в превышении должностных полномочий Юрия Блинова.
Суд учел доводы адвокатов обвиняемого в превышении должностных полномочий Юрия Блинова.
Владивосток, 23 мая, PrimaMedia.
Приморский краевой суд во вторник, 23 мая, изменил меру пресечения первому заместителю директора Тихоокеанского
Ранее Ленинский суд Владивостока продлил Блинову меру пресечения почти на 3 месяца и оставил его под стражей.
Приморский краевой суд удовлетворил ходатайство адвокатов Блинова, настаивавшей на том, что содержание под стражей для их подзащитного — слишком строгая мера, тем более, в свете проблем со здоровьем.
Напомним, второго участника угололовного дела — директора
О том, какой эпизод деятельности привлек внимание следователей, журналисты до сих пор только гадают — следствие не говорит ничего, кроме обвинительной статьи. Наиболее вероятной пока остается версия о продаже морских млекопитающих за границу. Так, в сентябре 2016 года аудиторы счетной палаты обвинили
Есть вариант и с нарушением закона при проведении аукциона на отлов двух косаток — поймали их до завершения конкурсных процедур.