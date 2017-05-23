Из-за окон воспитатель детского сада нарушил закон в Приморье

Прокуратура провела проверку детского сада «Фламинго».

Установлено, что администрацией детского сада произведена установка пластиковых окон за счет средств родителей воспитанников дошкольного учреждения с нарушением процедур, предусмотренных действующим законодательством.

Так, внесение денежных средств (пожертвований) лицами, в том числе родителями, осуществляется на добровольной основе с целевым назначением на расчетный счет образовательного учреждения.

Вместе с тем, в ходе проверки установлено, что денежные средства на приобретение и установку окон законными представителями детей на расчетный счет дошкольного учреждения не перечислялись, а передавались воспитателю.

По результатам проверки прокурором города внесено представление директору детского сада об устранении нарушений закона, которое рассмотрено и удовлетворено, виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

Ирина Петрова.