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11:14 (мск), источник: ДЕЙТА

Из-за окон воспитатель детского сада нарушил закон в Приморье

В Арсеньеве прокуратура выявила нарушения при привлечении добровольных пожертвований администрацией детского сада, об этом сообщает ИА «Дейта».

Прокуратура провела проверку детского сада «Фламинго».

Установлено, что администрацией детского сада произведена установка пластиковых окон за счет средств родителей воспитанников дошкольного учреждения с нарушением процедур, предусмотренных действующим законодательством.

Так, внесение денежных средств (пожертвований) лицами, в том числе родителями, осуществляется на добровольной основе с целевым назначением на расчетный счет образовательного учреждения.

Вместе с тем, в ходе проверки установлено, что денежные средства на приобретение и установку окон законными представителями детей на расчетный счет дошкольного учреждения не перечислялись, а передавались воспитателю.

По результатам проверки прокурором города внесено представление директору детского сада об устранении нарушений закона, которое рассмотрено и удовлетворено, виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

Ирина Петрова.

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