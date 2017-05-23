В Новочеркасске установят памятник погибшему в Сирии земляку
В Новочеркасске увековечат память морпеха Александра Позыныча, который погиб в Сирии при исполнении своего воинского долга.
В Новочеркасске увековечат память морпеха Александра Позыныча, который погиб в Сирии при исполнении своего воинского долга.
В пятницу, 26 мая, пройдет церемония открытия памятника на территории Александровского сада. В мероприятии примут участие представители региональной и городской власти, Армии России, общественности и жители города Новочеркасска.
Также ожидается участие вдовы летчика Пешкова — Гелены Пешковой. Начало мероприятия в 11.00, сообщает