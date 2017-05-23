Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Орбакайте, Башаров и Самойлова спели с Куценко на его 50-летии
Боевик ВСУ устроил драку в супермаркете из-за русского языка
В России поменяют формулу расчета платежей за ЖКУ
Фото мужа Марии Кожевниковой с сыном вызвало скандал
Как 35-летняя Ксения Собчак выглядит без макияжа (фото)
Как противозачаточная таблетка совершила переворот в экономикеТаблетки в корне поменяли рынок труда, позволив женщине делать карьеру, о которой раньше она не могла и мечтать
Умер сыгравший Джеймса Бонда Роджер Мур
Дмитрий Нагиев и Елена Яковлева впервые снялись в «Елках»
Почему квартиры долго не продаются?
Серии пятиэтажек, запланированные к сносу
Малкин посоветовал тренерам сборной России чаще ездить в Америку
Кожевников: Бронза ЧМ — наше реальное место
Дмитрий Маликов рассказал о ссорах с дочкой и о ее бойфренде
В моду вошли бабуши: что это и как их носить (фото)
"Не смей умирать!": Алла Пугачева обратилась к подруге
Пресняков о разрыве с Орбакайте: Уж лучше пуля
Иномарки в СССР: машины из-за «железного занавеса»
КАМАЗ откажется от бумажных сервисных книжек
Фоторепортажи
860 лет назад родился Cид Вишес
9Теракт в Манчестере
10110 лет со дня рождения Лоуренса Оливье
11«Мисс США-2017» стала сотрудница комиссии по ядерному регулированию
18:06 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

В Новочеркасске установят памятник погибшему в Сирии земляку

В Новочеркасске увековечат память морпеха Александра Позыныча, который погиб в Сирии при исполнении своего воинского долга.

В пятницу, 26 мая, пройдет церемония открытия памятника на территории Александровского сада. В мероприятии примут участие представители региональной и городской власти, Армии России, общественности и жители города Новочеркасска.

Также ожидается участие вдовы летчика Пешкова — Гелены Пешковой. Начало мероприятия в 11.00, сообщает пресс-служба Региональной общественной организации «Центр социальных инициатив».

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 Официантку уволили за секс с Орландо Блумом
В России отзывают автомобиль, убивший из-за дефекта знаменитого актера
Официантку уволили за секс с Орландо Блумом
Расследование дела Улюкаева завершено
Задержан подозреваемый в причастности к теракту в Манчестере
Умер актер Роджер Мур
Экс-директор ЦРУ: Россия бесстыдно вмешивалась в выборы в США
Аналитики назвали оптимальный размер дохода для российской семьи
Путин поддержал идею о сокращении числа легионеров в РФПЛ
Прокуратуру и Госдуму просят проверить декларацию Поклонской
Спорт
Сломанные ребра Юрзинова и другие потери сборной России на ЧМ По ходу турнира тяжелые травмы получили не только игроки нашей команды, но и консультант нашей сборной Владимир Юрзинов
Авто
Новый внедорожник из Lada 4х4: документы получены Внедорожник «Сталкер» принято вспоминать, как несостоявшийся проект российского автопрома. Но недавно компания «Апал» вдруг оформила документы на производство этой модели!
Hi-Tech
Заброшенная страна: советские «города-призраки» в фотографиях В рамках проекта «Заброшенная страна» Hi-Tech.Mail.ru расскажет о мертвых «городах-призраках» России и бывшего СССР. Причины — разные: техногенная катастрофа, отсутствие финансирования градообразующих предприятий или инженерные просчеты. За каждой историей стоит человеческая трагедия
Кино
Умер сыгравший Джеймса Бонда Роджер Мур Снявшийся в семи фильмах бондианы актер скончался на 90-м году жизни в Швейцарии
Недвижимость
Как по-разному использовать подушки в интерьере?
В Ярославле жителей оштрафовали за прогул субботника
Власти Крыма изымут у частников недвижимость на $1 млрд
В России поменяют формулу расчета платежей за ЖКУ
Леди
Как я сделала себе новые брови: личный опыт Редактор «Леди Mail.Ru» решила опробовать на себе процедуру микроблейдинга бровей — модную, но вызывающую противоречивые мнения. И вот что из этого получилось.
Дети
Анну Седокову раскритиковали за странное имя сына Певица подверглась критике со стороны пользователей соцсетей.
Все о ремонте
Частые ошибки, совершаемые при ремонте ванной комнаты
7 ошибок в оформлении загородного дома
Как самостоятельно сделать ремонт в санузле
Как спланировать кухню: 5 правил от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь