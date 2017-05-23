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12:40 (мск), источник: СуперОмск

Набережная в центре Омска обзавелась опасной для жизни дырой

Подписчики паблика «ЧП Омск» запечатлели зияющую дыру на Иртышской набережной.

Провал в тротуарной плитке образовался недалеко от гостиницы «Маяк». Интернет-пользователи сокрушаются, что яма в этом месте появляется неоднократно.

«Эта яма там постоянно появляется, ее заделывают, но толку мало. Виной всему песок, который вымывается», — считают подписчика паблика.

Отметим, что в мае в различных точках Омска асфальт проваливался неоднократно. Так, дыра появлялась в районе улицы Пушкина, на дороге, ведущей в горсовет, музей «Либеров-центр» и ресторан «На Думской». Еще один провал образовался на улице Завертяева в районе остановки «Облепиховая». Известно, что яму на Пушкина коммунальщики уже залатали.

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