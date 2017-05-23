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12:20 (мск), источник: РИА Новости

ВЦИОМ рассказал, где россияне хотели бы провести отпуск

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Крым остается самым привлекательным местом отдыха для россиян, 37% граждан при наличии возможности провели бы летний отпуск там, на втором месте оказались города черноморского побережья Кавказа, на третьем — заграничные курорты, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Всероссийские опросы «ВЦИОМ-Спутник» были проведены 27—28 апреля и 14—16 мая 2017 года среди 1,2 тысячи и 1,8 тысячи респондентов соответственно. Метод опроса — телефонное интервью, статистическая погрешность в первом случае не превышает 3,5%, во втором — 2,5%.

«Самым желанным местом отдыха второй год подряд россияне называют Крым: 37% при наличии возможности провели бы лето именно там», — говорится в материалах ВЦИОМ.

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На втором месте (31%) оказались города Черноморского побережья Кавказа. Число тех, кто назвал эти курорты самыми привлекательными для себя, сегодня сравнимо с показателями 2005−2006 годов (31% и 32% соответственно). Популярность заграничных курортов в этом году практически не изменилась в сравнении с прошлым (22% против 21% в 2016 году).

Компания «Медиалогия» на основе анализа публикаций в российских СМИ с начала года составила рейтинг самых упоминаемых в контексте летнего отдыха стран. Лидерами оказались российские курорты (15,9 тысячи сообщений). На втором месте расположилась Турция (4,11 тысячи упоминаний), на третьем — Греция (2,11 тысячи). В десятку также вошли Таиланд, Египет, Италия, Испания, Франция, Кипр и Болгария.

«Медиалогия» проводила мониторинг и анализ публикаций за период с января по май 2017 года по собственной базе СМИ, включающей порядка 40,8 тысячи источников.

Комментарии
4
nh
ой, ну я не могу. вциом снова с неба взял данные и навязывает их, как свершившийся факт. Уже просто заткнулись бы и не печатали этот бред в сми. Дайте людям самим решить, что для них предпочтительней
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Наталья Овечкина
Мне всегда было интересно кого и где они опрашивают? А то, что все живут по принципу - опять лето, опять хочу на Мальдивы! - а что, ты был на Мальдивах? - нет, но опять туда хочу!
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Геннадий Петропольский
ничего, скоро они введут курортный сбор...
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