ВЦИОМ рассказал, где россияне хотели бы провести отпуск

«Самым желанным местом отдыха второй год подряд россияне называют Крым: 37% при наличии возможности провели бы лето именно там», — говорится в материалах ВЦИОМ.

Всероссийские опросы «ВЦИОМ-Спутник» были проведены 27—28 апреля и 14—16 мая 2017 года среди 1,2 тысячи и 1,8 тысячи респондентов соответственно. Метод опроса — телефонное интервью, статистическая погрешность в первом случае не превышает 3,5%, во втором — 2,5%.

Не всё включено. Как сэкономить на летнем отдыхе?

На втором месте (31%) оказались города Черноморского побережья Кавказа. Число тех, кто назвал эти курорты самыми привлекательными для себя, сегодня сравнимо с показателями 2005−2006 годов (31% и 32% соответственно). Популярность заграничных курортов в этом году практически не изменилась в сравнении с прошлым (22% против 21% в 2016 году).

Компания «Медиалогия» на основе анализа публикаций в российских СМИ с начала года составила рейтинг самых упоминаемых в контексте летнего отдыха стран. Лидерами оказались российские курорты (15,9 тысячи сообщений). На втором месте расположилась Турция (4,11 тысячи упоминаний), на третьем — Греция (2,11 тысячи). В десятку также вошли Таиланд, Египет, Италия, Испания, Франция, Кипр и Болгария.

«Медиалогия» проводила мониторинг и анализ публикаций за период с января по май 2017 года по собственной базе СМИ, включающей порядка 40,8 тысячи источников.