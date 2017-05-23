Около 3 000 человек соберет фестиваль #ЧитайГорький в Нижнем
Литературный фестиваль пройдет 27 и 28 мая у Зачатьевской башни кремля.
Литературный фестиваль пройдет 27 и 28 мая у Зачатьевской башни кремля.
Около 3 000 человек соберет литературный фестиваль #ЧитайГорький в Нижнем Новгороде, сообщает
Литературный праздник пройдет 27 и 28 мая у Зачатьевской башни Нижегородского кремля.
«Это большой фестиваль с насыщенной программой. Он будет интересен не только тем, кто любит литературу, но и всем нижегородцам», — отметил министр культуры Сергей Горин.
В этом году на празднике будут работать семь книготорговых сетей и четыре букинистических магазина, две областные и пять городских нижегородских библиотек, выступят известные писатели и начинающие авторы. Также в программе детские развлечения и
Состоятся творческие встречи с современными писателями: Дмитрием Русом, Никитой Авериным, Татьяной Веденской, Татьяной Булатовой, Анной Матвеевой и Ильдаром Абузяровым, детскими авторами Ириной Чесновой, Дмитрием Емецем и другими. Всего пройдет 17 встреч.