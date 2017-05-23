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12:43 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

Около 3 000 человек соберет фестиваль #ЧитайГорький в Нижнем

Литературный фестиваль пройдет 27 и 28 мая у Зачатьевской башни кремля.

Около 3 000 человек соберет литературный фестиваль #ЧитайГорький в Нижнем Новгороде, сообщает пресс-служба правительства региона.

Литературный праздник пройдет 27 и 28 мая у Зачатьевской башни Нижегородского кремля.

«Это большой фестиваль с насыщенной программой. Он будет интересен не только тем, кто любит литературу, но и всем нижегородцам», — отметил министр культуры Сергей Горин.

В этом году на празднике будут работать семь книготорговых сетей и четыре букинистических магазина, две областные и пять городских нижегородских библиотек, выступят известные писатели и начинающие авторы. Также в программе детские развлечения и мастер-классы с конкурсами, читками и квестами, «Горьковские чтения» для детей и взрослых, юношеские поэтические клубы и многое другое.

Состоятся творческие встречи с современными писателями: Дмитрием Русом, Никитой Авериным, Татьяной Веденской, Татьяной Булатовой, Анной Матвеевой и Ильдаром Абузяровым, детскими авторами Ириной Чесновой, Дмитрием Емецем и другими. Всего пройдет 17 встреч.

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