Трансляцию чемпионата мира по футболу организуют на острове Юность в Иркутске
Острова Юность и Малый Конный благоустроят до конца лета.
Острова Юность и Малый Конный благоустроят до конца лета.
Основное благоустройство островов Юность и Малый Конный в Иркутске завершится до конца лета 2017 года в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». Как сообщает 23 мая
На острове Малом Конном предусмотрено функциональное зонирование территории, которое включает площадки тихого отдыха, прогулочную, детскую, развлекательную, массовых городских мероприятий. По информации председателя комитета экономики Юлии Ашурковой, здесь разместят два теннисных корта, пункты проката велосипедов и катамаранов, веревочный городок, детские и спортивные площадки, кафе и колесо обозрения круглогодичного действия. Кроме этого, предусмотрено асфальтирование тропинок, оборудование автопарковки на 255 машиномест, монтаж освещения, дополнительное озеленение, установка лавочек.
В Иркутске также планируется обустроить набережную в районе памятника Александру III, оборудовать две дорожки, разделив потоки пешеходов и велосипедистов, провести освещение, выполнить ремонт лестницы — спуска к воде — и реконструкцию пешеходного моста.
«В ходе поэтапного благоустройства Иркутска наша задача — навести порядок в городе, в том числе, в местах массового пребывания граждан. Необходимо вернуть былую популярность островам Юность и Конный, создать здесь условия для отдыха и сделать эти места притягательными для посещения круглый год», — отметил Дмитрий Бердников и подчеркнул, что сотрудники мэрии вместе с депутатами гордумы будут контролировать реализацию проектов благоустройства на всех площадках города.
Напомним, в администрации города разработана муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды Иркутска в 2017 году», в рамках которой благоустроят 13 общественных пространств на общую сумму 228 млн рублей и 80 дворов на 336 млн рублей. Программа предполагает реализацию на условиях софинансирования из федерального, областного и местного бюджетов. Ее проект одобрен на комиссии городской думы по