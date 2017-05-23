Трансляцию чемпионата мира по футболу организуют на острове Юность в Иркутске

Основное благоустройство островов Юность и Малый Конный в Иркутске завершится до конца лета 2017 года в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». Как сообщает 23 мая пресс-служба городской администрации, на острове Юность установят малые архитектурные формы, обустроят несколько пешеходных маршрутов и велодорожек, площадки для отдыха. Предусмотрено обустройство зон, где установят экраны для трансляции игр чемпионата мира по футболу 2018 года и места для болельщиков.

На острове Малом Конном предусмотрено функциональное зонирование территории, которое включает площадки тихого отдыха, прогулочную, детскую, развлекательную, массовых городских мероприятий. По информации председателя комитета экономики Юлии Ашурковой, здесь разместят два теннисных корта, пункты проката велосипедов и катамаранов, веревочный городок, детские и спортивные площадки, кафе и колесо обозрения круглогодичного действия. Кроме этого, предусмотрено асфальтирование тропинок, оборудование автопарковки на 255 машиномест, монтаж освещения, дополнительное озеленение, установка лавочек.

В Иркутске также планируется обустроить набережную в районе памятника Александру III, оборудовать две дорожки, разделив потоки пешеходов и велосипедистов, провести освещение, выполнить ремонт лестницы — спуска к воде — и реконструкцию пешеходного моста.

«В ходе поэтапного благоустройства Иркутска наша задача — навести порядок в городе, в том числе, в местах массового пребывания граждан. Необходимо вернуть былую популярность островам Юность и Конный, создать здесь условия для отдыха и сделать эти места притягательными для посещения круглый год», — отметил Дмитрий Бердников и подчеркнул, что сотрудники мэрии вместе с депутатами гордумы будут контролировать реализацию проектов благоустройства на всех площадках города.