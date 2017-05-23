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12:42 (мск), источник: АиФ Кузбасc

1 500 полицейских будут обеспечивать порядок на «последних звонках»

Всего 669 школ Кемеровской области попрощаются со своими выпускниками 25 мая.

1 500 полицейских будут обеспечивать общественный порядок в Кемеровской области в день проведения «последних звонков».

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Кемеровской области, в праздничных мероприятиях примут участие около 35 000 человек. Кроме сотрудников полиции охранять порядок будут 300 представителей общественности. В их числе сотрудники частных охранных организаций, казаки и дружинники, а также бойцы Росгвардии.

Наряды будут дежурить в парках и скверах, где пройдут праздничные гуляния. Также под усиленной охраной будут учебные заведения, где пройдут торжественные линейки.

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