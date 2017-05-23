1 500 полицейских будут обеспечивать порядок на «последних звонках»
Всего 669 школ Кемеровской области попрощаются со своими выпускниками 25 мая.
Всего 669 школ Кемеровской области попрощаются со своими выпускниками 25 мая.
1 500 полицейских будут обеспечивать общественный порядок в Кемеровской области в день проведения «последних звонков».
По информации
Наряды будут дежурить в парках и скверах, где пройдут праздничные гуляния. Также под усиленной охраной будут учебные заведения, где пройдут торжественные линейки.