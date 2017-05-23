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14:00 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

МЧС предупреждает о ночных заморозках в Волгограде

ГУ МЧС России по Волгоградской области сообщает о возможных неблагоприятных погодных условиях на территории региона и областного центра.

Так, стало известно ВДТВ, предстоящей ночью и утром 24 мая, ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -2˚С.

Между тем, напомним, Гидрометцентр России свидетельствует на надвигающемся на Волгоград потеплении. Уже сегодня, 23 мая, в течение дня температура воздуха прогреется до +17˚С, а к субботе и вовсе — до +26˚С.

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