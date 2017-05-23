Роспотребнадзор приступил к обследованию готовящихся к открытию нижегородских пляжей.

По информации регионального управления Роспотребнадзора, перед началом пляжного сезона ежегодно проводится обследование санитарного состояния мест купания, проводятся отборы проб воды во всех водоемах города, где будут организованы зоны рекреации, и почвы на пляжах. Ежегодно в Нижегородской области проверку проходят порядка 40 официальных мест отдыха у воды, в том числе в Нижнем Новгороде — 19.

Согласно информации, 23 мая взяты пробы воды на Гребном канале Нижнего Новгорода.

«Информация о состоянии воды на пляжах еженедельно обновляется на нашем сайте — 52.rospotrebnadzor.ru, — отметил начальник отдела надзора по коммунальной гигиене Управления Роспотребнадзора Дмитрий Липшиц. — Ежегодно в Нижегородской области исследуется более 3 тысяч проб воды и порядка 500 проб песка».

По данным регионального управления Роспотребнадзора, информация о качестве воды доводится до сведения населения посредством установки на пляжах аншлагов «Купаться разрешается» или же «Купаться не рекомендуется» в том случае, если анализы воды не соответствуют санитарно-эпидемиологическим нормативам. Ответственность за своевременное информирование населения о качестве воды в течение всего купального сезона несут администрации муниципальных районов.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде идет подготовка к летнему сезону 18 пляжей и 1 зоны отдыха и занятий спортом.