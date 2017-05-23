Опрос: для «нормальной жизни» российской семье необходимо 83,6 тыс. рублей в месяц

Семье из трех человек, проживающей в мегаполисе, для нормальной жизни понадобится 118 тысяч рублей, при этом семьи в селах готовы «нормально жить» на 67 тысяч рублей.

Семье из трех человек, проживающей в мегаполисе, для нормальной жизни понадобится 118 тысяч рублей, при этом семьи в селах готовы «нормально жить» на 67 тысяч рублей.