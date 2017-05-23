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17:17 (мск), источник: RNS

Опрос: для «нормальной жизни» российской семье необходимо 83,6 тыс. рублей в месяц

Средний ежемесячный желаемый доход, необходимый российской семье из трех человек для «нормальной жизни», составляет 83600 рублей, такие данные следуют из результатов опроса, проведенного исследовательским холдингом «Ромир».

Источник: РИА "Новости"

«В текущем году средний размер желаемых доходов россиян достиг показателя в 83 600 рублей, что на 10 900 рублей больше, чем годом ранее. Рост финансовых аппетитов россиян составил 15%, что существенно превосходит годовую инфляцию в 5,6%», — сообщают аналитики.

Семье из трех человек, проживающей в мегаполисе, для нормальной жизни понадобится 118 тысяч рублей, при этом семьи в селах готовы «нормально жить» на 67 тысяч рублей.

По данным аналитиков желаемый доход семей почти совпадает с реальным только в Дальневосточном федеральном округе, в остальных округах реальные доходы жителей России ниже желаемых.

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«При среднем доходе на семью в Северо-Западном ФО в 60 тысяч рублей респонденты этого региона для “нормальной жизни” хотели бы иметь 101 тысячу рублей в месяц. Похожая разница между финансовыми запросами и реальностью наблюдается и в Приволжском округе — при среднем доходе на семью с 40 800 рублей жители региона мечтают о 75 700 тысячах рублей для обеспечения “нормальной жизни”. В Сибири и на юге страны разрыв между мечтами и реальностью составляет почти 1,8 раза. Немного меньше разница между запросами и реальными доходами в Центральном округе (35%) и на Урале (43%)», — отметили в «Ромире».

Комментарии
20
Михаил
Это при условии, что есть свое жилье, нет кредитов и долгов. А так эта сумма совершенно не нормальна для семьи из трех человек.
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simmons
Мой товарищ, живёт в США (Лос-Анджелес), и периодически приезжает в РОССИЮ, так вот : - Когда он увидел наши платёжки ЖКХ, цены в магазинах на вещи, цены на продукты, цены на бензин, и вообще весь наш уровень жизни, - он сказал что нормальная сумма для жизни в РОССИИ примерно 150 тысяч рублей !!!!! - И это было 5 лет назад !!! - А сейчас, когда продукты подорожали в 2 раза и вообще подорожало и поднялось в цене всё !!! - Кроме зарплаты !!! - Которая средняя 10 тысяч рублей в моём регионе, да и во многих регионах РОССИИ !!! - О каких 83600 рублей они говорят ??? - Просто смешно !!! - И это для семьи из 3-х человек !!!! - Они просто издеваются !!!!!!!
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TRAKKER
83т.р. ....на 3х...?// 83 т.р. таких зп -нет....на двоих если по 40т.р. тоже нет...если 2 чел .получают по 40 т.р. им нет времени жить семьёй.вся система нынешней зарплатной политики это -уменьшение оплаты труда например в час...или в смену...чтобы человек был вынужден больше работать и меньше отдыхать...перекрывая меньшее количество работающих в коллективе тем самым экономя работодателю на персонале.
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