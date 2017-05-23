Опрос: для «нормальной жизни» российской семье необходимо 83,6 тыс. рублей в месяц

«В текущем году средний размер желаемых доходов россиян достиг показателя в 83 600 рублей, что на 10 900 рублей больше, чем годом ранее. Рост финансовых аппетитов россиян составил 15%, что существенно превосходит годовую инфляцию в 5,6%», — сообщают аналитики.
Семье из трех человек, проживающей в мегаполисе, для нормальной жизни понадобится 118 тысяч рублей, при этом семьи в селах готовы «нормально жить» на 67 тысяч рублей.
По данным аналитиков желаемый доход семей почти совпадает с реальным только в Дальневосточном федеральном округе, в остальных округах реальные доходы жителей России ниже желаемых.
«При среднем доходе на семью в Северо-Западном ФО в 60 тысяч рублей респонденты этого региона для “нормальной жизни” хотели бы иметь 101 тысячу рублей в месяц. Похожая разница между финансовыми запросами и реальностью наблюдается и в Приволжском округе — при среднем доходе на семью с 40 800 рублей жители региона мечтают о 75 700 тысячах рублей для обеспечения “нормальной жизни”. В Сибири и на юге страны разрыв между мечтами и реальностью составляет почти 1,8 раза. Немного меньше разница между запросами и реальными доходами в Центральном округе (35%) и на Урале (43%)», — отметили в «Ромире».