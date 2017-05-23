На перрон нового вокзала Астаны запретят выходить без билетов
На новом железнодорожном вокзале Астаны «Нұрлы жол» людям без билетов запретят выходить на перрон, передает корреспондент Tengrinews.kz.
На новом железнодорожном вокзале Астаны «Нұрлы жол» людям без билетов запретят выходить на перрон, передает корреспондент Tengrinews.kz.
По словам директора железнодорожного вокзального комплекса Динмухамеда Кусаинова, для безопасности пассажиров, провожающих и гостей города на вокзале будут организованы 16 постов досмотра. Все входящие в здание вокзала люди будут проходить досмотр.
«Также для безопасности пассажиров мы предусматриваем ограничение доступа на перрон без билетов. Не будет человек заходить на перрон и продавать там командировочные или еще