На перрон нового вокзала Астаны запретят выходить без билетов

По словам директора железнодорожного вокзального комплекса Динмухамеда Кусаинова, для безопасности пассажиров, провожающих и гостей города на вокзале будут организованы 16 постов досмотра. Все входящие в здание вокзала люди будут проходить досмотр.

«Также для безопасности пассажиров мы предусматриваем ограничение доступа на перрон без билетов. Не будет человек заходить на перрон и продавать там командировочные или еще что-то, если у него нет билетов. А если у него есть билет, то он уедет на этом поезде», — отметил Динмухамед Кусаинов.