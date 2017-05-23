Иванушки International выступят на Дне города в Нижнем Новгороде

Иванушки International выступят на праздничном концерте в честь Дня города в Нижнем Новгороде, сообщает городской департамент культуры.

12 июня на главной сцене на Площади Минина состоятся выступления нижегородских артистов и музыкантов. Хедлайнерами праздника станут Иванушки International, ПИЦЦА и Burito.