Иванушки International выступят на Дне города в Нижнем Новгороде
Праздничный концерт состоится на площади Минина 12 июня.
Праздничный концерт состоится на площади Минина 12 июня.
Иванушки International выступят на праздничном концерте в честь Дня города в Нижнем Новгороде, сообщает городской департамент культуры.
12 июня на главной сцене на Площади Минина состоятся выступления нижегородских артистов и музыкантов. Хедлайнерами праздника станут Иванушки International, ПИЦЦА и Burito.
В этот день в центре города состоятся