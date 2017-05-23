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16:59 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

Иванушки International выступят на Дне города в Нижнем Новгороде

Праздничный концерт состоится на площади Минина 12 июня.

Иванушки International выступят на праздничном концерте в честь Дня города в Нижнем Новгороде, сообщает городской департамент культуры.

12 июня на главной сцене на Площади Минина состоятся выступления нижегородских артистов и музыкантов. Хедлайнерами праздника станут Иванушки International, ПИЦЦА и Burito.

В этот день в центре города состоятся мастер-классы и развернутся интерактивные зоны. Тожества будут проходить с 11:00 до 23:00.

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