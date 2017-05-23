Севастопольские пляжи станут доступными для инвалидов
СЕВАСТОПОЛЬ, 23 мая — РИА Новости (Крым). В этом году на некоторых пляжах Севастополя стали создавать условия для комфортного отдыха людей с ограниченными физическими возможностями.
СЕВАСТОПОЛЬ, 23 мая — РИА Новости (Крым). В этом году на некоторых пляжах Севастополя стали создавать условия для комфортного отдыха людей с ограниченными физическими возможностями.
Об этом во время осмотра пяти городских пляжей заявил
«На трех из пяти пляжей мы увидели, что создаются условия для людей с ограниченными способностями. Устанавливаются новые пандусы, в “Парке Победы” закупили кресла для купания инвалидов. Это новое явление в Севастополе», — сказал он.
Как сообщалось ранее, пляжи Севастополя практически готовы к летнему сезону. По словам Базарова, к 1 июня большинство прибрежных зон города должны получить акты готовности.
В Севастополе официально действует 54 места отдыха с пляжами, из которых 10 закреплены договорами аренды за базами отдыха и санаториями. Остальные разрешено передавать в управление коммерсантам.