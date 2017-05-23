Севастопольские пляжи станут доступными для инвалидов

Об этом во время осмотра пяти городских пляжей заявил вице-губернатор города-героя Владимир Базаров.

«На трех из пяти пляжей мы увидели, что создаются условия для людей с ограниченными способностями. Устанавливаются новые пандусы, в “Парке Победы” закупили кресла для купания инвалидов. Это новое явление в Севастополе», — сказал он.

Как сообщалось ранее, пляжи Севастополя практически готовы к летнему сезону. По словам Базарова, к 1 июня большинство прибрежных зон города должны получить акты готовности.

В Севастополе официально действует 54 места отдыха с пляжами, из которых 10 закреплены договорами аренды за базами отдыха и санаториями. Остальные разрешено передавать в управление коммерсантам.