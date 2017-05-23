Чистку Салгира начнут со следующего года и будут проводить поэтапно
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая — РИА Новости (Крым). Чистка реки Салгир в крымской столице будет проходить поэтапно и начнется в следующем году, поскольку сейчас создается
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая — РИА Новости (Крым). Чистка реки Салгир в крымской столице будет проходить поэтапно и начнется в следующем году, поскольку сейчас создается
Об этом на
«Мы будем заниматься чисткой русла Салгира. Были юридические нестыковки и сейчас мы все расставили на места. Но, в этом году мы точно не начнем, поскольку занимаемся
Главный архитектор Симферополя Ирина Иванова заявила, что предпроектные предложения уже готовы.
«Уже готовы предпроектные предложения, мы сейчас будем выносить их на градсовет, после чего начнется проектирование», — заявила Иванова.