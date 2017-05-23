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16:47 (мск), источник: РИА Крым

Чистку Салгира начнут со следующего года и будут проводить поэтапно

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая — РИА Новости (Крым). Чистка реки Салгир в крымской столице будет проходить поэтапно и начнется в следующем году, поскольку сейчас создается проектно-сметная документация.

Источник: РИА "Новости"

Об этом на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» в Симферополе сообщил глава городской администрации Геннадий Бахарев.

«Мы будем заниматься чисткой русла Салгира. Были юридические нестыковки и сейчас мы все расставили на места. Но, в этом году мы точно не начнем, поскольку занимаемся проектно-сметной документацией. Со следующего года мы начнем один из этапов с точки входа реки в город от водохранилища», — подчеркнул Бахарев.

Главный архитектор Симферополя Ирина Иванова заявила, что предпроектные предложения уже готовы.

«Уже готовы предпроектные предложения, мы сейчас будем выносить их на градсовет, после чего начнется проектирование», — заявила Иванова.

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