Ученые заподозрили Китай в завышении численности населения на две Испании

Такой вывод после проведенного исследования делает ученый И Фусянь, профессор Висконсинского университета в Мадисоне (США). Свои данные он представил во время доклада в Пекинском университете, их приводит The South China Morning Post.

И, автор книги «Большая страна с пустым гнездом», утверждает, что Китаю нужно не ограничение рождаемости, а ее стимулирование. В КНР живет больше всего в мире людей старше 60 лет — их примерно 15,5 процентов. По расчетам ООН, к середине века 500 миллионов китайцев преодолеют этот возрастной рубеж. «Правительство переоценило уровень рождаемости и недооценило скорость демографических изменений», — пояснил профессор.

Широкая кампания по регулированию рождаемости в Китае, получившая название «Одна семья — один ребенок», развернулась с 1979 года.