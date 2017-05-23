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17:23 (мск), источник: Lenta.Ru

Ученые заподозрили Китай в завышении численности населения на две Испании

Население Китая может быть на 90 миллионов человек меньше, чем утверждает официальная статистика. Это примерно вдвое больше, чем население Испании (46 миллионов человек).

Источник: AP 2017
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Такой вывод после проведенного исследования делает ученый И Фусянь, профессор Висконсинского университета в Мадисоне (США). Свои данные он представил во время доклада в Пекинском университете, их приводит The South China Morning Post.

И, автор книги «Большая страна с пустым гнездом», утверждает, что Китаю нужно не ограничение рождаемости, а ее стимулирование. В КНР живет больше всего в мире людей старше 60 лет — их примерно 15,5 процентов. По расчетам ООН, к середине века 500 миллионов китайцев преодолеют этот возрастной рубеж. «Правительство переоценило уровень рождаемости и недооценило скорость демографических изменений», — пояснил профессор.

Широкая кампания по регулированию рождаемости в Китае, получившая название «Одна семья — один ребенок», развернулась с 1979 года.

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Цель ее заключалась в ограничении численности населения КНР к 2000 году уровнем в 1,2 миллиарда человек. В ходе реализации в программу вносились коррективы. Поставленная задача была, в основном, выполнена: к 1 ноября 2000 года в Китае заданный уровень был превышен всего на 42,5 миллиона граждан. Плюс около 30 миллионов вообще не попали в статистику — они жили и работали без документов.

Но у программы были и нежелательные последствия: в Китае наблюдаются гендерный дисбаланс и стремительное старение населения. Также многие китайцы практикуют селективные аборты: сохраняют ребенка только в том случае, если ждут рождения мальчика.

29 октября 2015 года гражданам КНР разрешили иметь по два ребенка.

Комментарии
1
Tavovic
Какого-то клоуна ученого из пиндостана заинетересовало почему не совсем сходятся официальные данные Пекина с данными ЦРУ ?
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