Ученые заподозрили Китай в завышении численности населения на две Испании
Население Китая может быть на 90 миллионов человек меньше, чем утверждает официальная статистика. Это примерно вдвое больше, чем население Испании (46 миллионов человек).
Население Китая может быть на 90 миллионов человек меньше, чем утверждает официальная статистика. Это примерно вдвое больше, чем население Испании (46 миллионов человек).
Такой вывод после проведенного исследования делает ученый И Фусянь, профессор Висконсинского университета в Мадисоне (США). Свои данные он представил во время доклада в Пекинском университете, их приводит The South China Morning Post.
И, автор книги «Большая страна с пустым гнездом», утверждает, что Китаю нужно не ограничение рождаемости, а ее стимулирование. В КНР живет больше всего в мире людей старше 60 лет — их примерно 15,5 процентов. По расчетам ООН, к середине века 500 миллионов китайцев преодолеют этот возрастной рубеж. «Правительство переоценило уровень рождаемости и недооценило скорость демографических изменений», — пояснил профессор.
Широкая кампания по регулированию рождаемости в Китае, получившая название «Одна семья — один ребенок», развернулась с 1979 года.
Цель ее заключалась в ограничении численности населения КНР к 2000 году уровнем в 1,2 миллиарда человек. В ходе реализации в программу вносились коррективы. Поставленная задача была, в основном, выполнена: к 1 ноября 2000 года в Китае заданный уровень был превышен всего на 42,5 миллиона граждан. Плюс около 30 миллионов вообще не попали в статистику — они жили и работали без документов.
Но у программы были и нежелательные последствия: в Китае наблюдаются гендерный дисбаланс и стремительное старение населения. Также многие китайцы практикуют селективные аборты: сохраняют ребенка только в том случае, если ждут рождения мальчика.
29 октября 2015 года гражданам КНР разрешили иметь по два ребенка.