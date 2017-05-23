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16:33 (мск), источник: Lenta.Ru

Умер сыгравший Джеймса Бонда актер Роджер Мур

На 90-м году жизни скончался британский актер Роджер Мур, известный благодаря исполнению роли Джеймса Бонда. Об этом со ссылкой на родственников артиста сообщает BBC News.

Источник: AP 2017

В семье Мура заявили, что актер скончался в Швейцарии после «короткой, но отважной» борьбы с раком. Похороны пройдут в Монако.

Мур сыграл агента 007 в семи фильмах — «Живи и дай умереть» (1973), «Человек с золотым пистолетом» (1974), «Шпион, который меня любил» (1977), «Лунный гонщик» (1979), «Только для твоих глаз» (1981), «Осьминожка» (1983) и «Вид на убийство» (1985).

Комментарии
3
Андрей Гончаров
Хороший актер.
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DAVITH ARMANI
Очень жаль, очень хороший актёр,пусть земля ему будет пухом.
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Лука
Он на фото мне Дин Рида напомнил , похож, я с Дином в гостинице Москва за руку еле успел поздороваться , женщины меня просто смяли . Мур хороший актёр ,соболезную.
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