Умер сыгравший Джеймса Бонда актер Роджер Мур

В семье Мура заявили, что актер скончался в Швейцарии после «короткой, но отважной» борьбы с раком. Похороны пройдут в Монако.

Мур сыграл агента 007 в семи фильмах — «Живи и дай умереть» (1973), «Человек с золотым пистолетом» (1974), «Шпион, который меня любил» (1977), «Лунный гонщик» (1979), «Только для твоих глаз» (1981), «Осьминожка» (1983) и «Вид на убийство» (1985).