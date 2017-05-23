Жители садоводств Иркутского района вышли на пикет

В своё время люди купили землю, построили дома, Многие взяли ипотеку. Некоторые справили новоселье ещё 20 лет назад. Теперь суд забирает их собственность. Выяснилось, что, оказывается, участки находятся на землях лесного фонда. Поэтому сейчас из-за административной ошибки люди стали нелегалами на собственной земле. Отдавать её государству они не собираются.

Например, только у собственников ДНТ «Мечта» прошло уже 15 судов. В среду жертвы «правовой коллизии» проведут митинг у цирка. По их словам, темой станет бездействие власти в этой ситуации.

— Вот этот документ — свидетельство о государственной регистрации права. Если цену этого документа опустить до уровня туалетной бумаги, тем самым мы опускаем до такого же уровня степень доверия государства к чиновникам, — говорит представитель ДНТ «Ангарские зори» Роман Валюшин.