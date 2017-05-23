В Астане женщина носками заплатила за проезд в автобусе

При этом кондуктор ничуть не смутился и выдал пассажирке билет.

Очевидцы в Астане рассказали, как пассажирка одного из автобусов расплатилась за проезд парой носков, передает ИА «NewTimes.kz».

Автобусы могут остаться без кондукторов в Астане

Услышав эту историю, шеф столичного управления пассажирского транспорта Бекмырза Игенбердинов рассмеялся. И, в свою очередь, рассказал о жалобах астанчан.

По его словам, управление борется с половинками билетов, которые кондукторы стали выдавать пассажирам, после введения системы электронного билетирования. Для это даже создана специальная оперативно-мобильная группа с участием полицейских.