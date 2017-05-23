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18:47 (мск), источник: Nur.kz

В Астане женщина носками заплатила за проезд в автобусе

Кондуктор выдал ей билет.

Источник: Nur.kz

Очевидцы в Астане рассказали, как пассажирка одного из автобусов расплатилась за проезд парой носков, передает ИА «NewTimes.kz».

При этом кондуктор ничуть не смутился и выдал пассажирке билет.

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Услышав эту историю, шеф столичного управления пассажирского транспорта Бекмырза Игенбердинов рассмеялся. И, в свою очередь, рассказал о жалобах астанчан.

По его словам, управление борется с половинками билетов, которые кондукторы стали выдавать пассажирам, после введения системы электронного билетирования. Для это даже создана специальная оперативно-мобильная группа с участием полицейских.

«Наказываем (кондукторов — прим. NT), жестко наказываем. Наказываем администрацию. Кондукторы по-разному объясняют причину продажи кусочков билетов. Ответы бывают настолько банальными, мол, не хватает билетов, кто-то кому-то такое поручение дал. Четких и ясных ответов нет», — сказал Игенбердинов.

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