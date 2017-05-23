В Астане женщина носками заплатила за проезд в автобусе
Кондуктор выдал ей билет.
Кондуктор выдал ей билет.
Очевидцы в Астане рассказали, как пассажирка одного из автобусов расплатилась за проезд парой носков, передает ИА «NewTimes.kz».
При этом кондуктор ничуть не смутился и выдал пассажирке билет.
Услышав эту историю, шеф столичного управления пассажирского транспорта Бекмырза Игенбердинов рассмеялся. И, в свою очередь, рассказал о жалобах астанчан.
По его словам, управление борется с половинками билетов, которые кондукторы стали выдавать пассажирам, после введения системы электронного билетирования. Для это даже создана специальная
«Наказываем (кондукторов — прим. NT), жестко наказываем. Наказываем администрацию. Кондукторы