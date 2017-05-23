Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Елена Яковлева в образе Бабы Яги на съемках: первые фото
Боевик ВСУ устроил драку в супермаркете из-за русского языка
Власти Крыма планируют отобрать у частников домов на $1 млрд
Лера Кудрявцева раскрыла правду о своей беременности
Принцесса Монако затмила всех на званом ужине в Каннах (фото)
«Горючий лед» Китай объявил о начале энергетической революции
Орбакайте, Башаров и Самойлова спели с Куценко на его 50-летии
Прилучный с усами, Глинников в юбке: съемки сериала «Форс-мажор»
Почему квартиры долго не продаются?
Серии пятиэтажек, запланированные к сносу
Футбольный ЦСКА покинул трехкратный чемпион России
Нигматуллин: Бронзовые медали «Зенита» выглядят жалкими
Дмитрий Маликов рассказал о ссорах с дочкой и о ее бойфренде
В моду вошли бабуши: что это и как их носить (фото)
"Не смей умирать!": Алла Пугачева обратилась к подруге
Пресняков о разрыве с Орбакайте: Уж лучше пуля
Иномарки в СССР: машины из-за «железного занавеса»
КАМАЗ откажется от бумажных сервисных книжек
Фоторепортажи
860 лет назад родился Cид Вишес
9Теракт в Манчестере
10110 лет со дня рождения Лоуренса Оливье
11«Мисс США-2017» стала сотрудница комиссии по ядерному регулированию
18:05 (мск), источник: Sputniknews.kz

Автобусы могут остаться без кондукторов в Астане

Во многих странах давно отказались от постоянного нахождения проверяющих в общественном транспорте.

АСТАНА, 23 мая — Sputnik. До конца лета 2017 года в Астане могут отказаться от кондукторов в общественном транспорте, сообщил руководитель столичного управления пассажирского транспорта Бекмырза Игенбердинов.

«Начиная с shuttle bus, возможно, до конца лета мы вообще уйдем от кондукторов», — рассказал о планах Игенбердинов.

Читайте также
Как Астана будет бороться с пробками во время ЭКСПО

Сейчас, по его словам, за счет перевода разных отраслей на разное рабочее время и ряда других факторов в управлении будут смотреть, насколько разгрузится транспорт в пиковое время.

«Это мировая практика. Кондукторы уже не нужны. Самое главное — это четкая регулярность каждого маршрута и вход через переднюю дверь. В принципе, во многих странах, и в постсоветских тоже — возьмите Москву», — добавил Игенбердинов.

Эти цели, как уточнил руководитель городского управления, планируют достигнуть за счет приобретения дополнительных транспортных средств, которые, в свою очередь, снизят плотность пассажиров в автобусах.

В целом, по его словам, для удобства гостей и жителей города в период проведения международной специализированной выставки «ЭКСПО-2017» будут внедрены семь новых маршрутов shuttle bus, которые будут останавливаться только в восьми местах. На них будет задействованы 167 автобусов марки Iveco Urbanway.

Ежедневная провозная способность данных маршрутов составит около 83 тысяч поездок. Стоимость одной поездки — 150 тенге.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Настоящий айсберг привезет Россия на ЭКСПО в Астану
Расследование дела Улюкаева завершено
Задержан подозреваемый в причастности к теракту в Манчестере
Умер актер Роджер Мур
Экс-директор ЦРУ: Россия бесстыдно вмешивалась в выборы в США
Аналитики назвали оптимальный размер дохода для российской семьи
Путин поддержал идею о сокращении числа легионеров в РФПЛ
Прокуратуру и Госдуму просят проверить декларацию Поклонской
Спорт
Сломанные ребра Юрзинова и другие потери сборной России на ЧМ По ходу турнира тяжелые травмы получили не только игроки нашей команды, но и консультант нашей сборной Владимир Юрзинов
Авто
Новый внедорожник из Lada 4х4: документы получены Внедорожник «Сталкер» принято вспоминать, как несостоявшийся проект российского автопрома. Но недавно компания «Апал» вдруг оформила документы на производство этой модели!
Hi-Tech
Заброшенная страна: советские «города-призраки» в фотографиях В рамках проекта «Заброшенная страна» Hi-Tech.Mail.ru расскажет о мертвых «городах-призраках» России и бывшего СССР. Причины — разные: техногенная катастрофа, отсутствие финансирования градообразующих предприятий или инженерные просчеты. За каждой историей стоит человеческая трагедия
Кино
Умер сыгравший Джеймса Бонда Роджер Мур Снявшийся в семи фильмах бондианы актер скончался на 90-м году жизни в Швейцарии
Недвижимость
Рецепт удачного и недорогого ремонта в типовой квартире
В Ярославле жителей оштрафовали за прогул субботника
Первые дома для переселенцев из хрущевок появятся к 2017 году
В России поменяют формулу расчета платежей за ЖКУ
Леди
Как я сделала себе новые брови: личный опыт Редактор «Леди Mail.Ru» решила опробовать на себе процедуру микроблейдинга бровей — модную, но вызывающую противоречивые мнения. И вот что из этого получилось.
Дети
Анну Седокову раскритиковали за странное имя сына Певица подверглась критике со стороны пользователей соцсетей.
Все о ремонте
6 идей размещения стиральной машинки в интерьере
Забудьте это немедленно: десять пережитков ремонта 90-х
Как изменить интерьер при помощи света: советы профи
Маленькая квартира: 10 ярких примеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь