Автобусы могут остаться без кондукторов в Астане

«Начиная с shuttle bus, возможно, до конца лета мы вообще уйдем от кондукторов», — рассказал о планах Игенбердинов.

АСТАНА, 23 мая — Sputnik. До конца лета 2017 года в Астане могут отказаться от кондукторов в общественном транспорте, сообщил руководитель столичного управления пассажирского транспорта Бекмырза Игенбердинов.

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Сейчас, по его словам, за счет перевода разных отраслей на разное рабочее время и ряда других факторов в управлении будут смотреть, насколько разгрузится транспорт в пиковое время.

«Это мировая практика. Кондукторы уже не нужны. Самое главное — это четкая регулярность каждого маршрута и вход через переднюю дверь. В принципе, во многих странах, и в постсоветских тоже — возьмите Москву», — добавил Игенбердинов.

Эти цели, как уточнил руководитель городского управления, планируют достигнуть за счет приобретения дополнительных транспортных средств, которые, в свою очередь, снизят плотность пассажиров в автобусах.

В целом, по его словам, для удобства гостей и жителей города в период проведения международной специализированной выставки «ЭКСПО-2017» будут внедрены семь новых маршрутов shuttle bus, которые будут останавливаться только в восьми местах. На них будет задействованы 167 автобусов марки Iveco Urbanway.

Ежедневная провозная способность данных маршрутов составит около 83 тысяч поездок. Стоимость одной поездки — 150 тенге.