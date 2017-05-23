Умер исполнитель роли Джеймса Бонда

«С глубочайшей скорбью, мы вынуждены сообщить ужасную новость, что наш отец, сэр Роджер Мур, сегодня ушел из жизни. Мы все опустошены», — написали дети актера.

Скриншот поста с аккаунта twitter.com/sirrogermoore Сообщается, что причиной смерти звезды стал рак. Роджер Мур приобрел популярность благодаря роли Джеймса Бонда, которую он примерял на себя семь раз в течении 1973−1985 годов, сыграв в таком же количестве фильмов, включая «Живи и дай умереть» (1973) и «Человеке с золотым пистолетом» (1974). После ухода из бондианы артист стал послом доброй воли ЮНИСЕФ в 1991 году. А в 2003 году за благотворительную деятельность актер был возведен в рыцари.

Напомним, ранее скончалась известная актриса Дина Мэрилл. Как сообщил сын звезды, его мать страдала от деменции с тельцами Леви, что и стало причиной смерти артистки.