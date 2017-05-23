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19:39 (мск), источник: Агентство городских новостей «Москва»

Москвичи смогут поменять сигареты на яблоки в рамках антитабачной акции 31 мая

Акция «Меняем пачку сигарет на яблоко» пройдет в Москве по случаю ежегодного Всемирного дня без табака. Об этом сообщили в ФГБУ «Государственный научно-исследовательский центр профилактической медицины».

Источник: Reuters

Акция будет проходить на территории консультативно-диагностического центра «Китайгородский, 7». Ее участники смогут 31 мая получить консультацию специалиста по отказу от курения, а также принять участие в различных конкурсах. Кроме того, в 17:00 начнется занятие в школе здоровья для желающих отказаться от курения.

«Гостей ждут викторины, конкурс на самые здоровые легкие, а также давно ставшая традиционной игра “Меняем пачку сигарет на яблоко”. Посетителям будет предоставлена уникальная возможность определить уровень угарного газа в выдыхаемом воздухе с помощью специального прибора», — отмечается в сообщении.

Каждый желающий также сможет пройти тестирование на выявление типа курительного поведения, степени никотиновой зависимости и уровня мотивации на отказ от потребления табака.

Всемирный день без табака в 2017 г. пройдет под девизом «Табак — угроза развития». Акция призвана привлечь внимание к помехам, которые табачная промышленность создает устойчивому развитию всех стран, в том числе здоровью и экономическому благополучию граждан.

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