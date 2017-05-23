Москвичи смогут поменять сигареты на яблоки в рамках антитабачной акции 31 мая
Акция «Меняем пачку сигарет на яблоко» пройдет в Москве по случаю ежегодного Всемирного дня без табака. Об этом сообщили в ФГБУ «Государственный
Акция «Меняем пачку сигарет на яблоко» пройдет в Москве по случаю ежегодного Всемирного дня без табака. Об этом сообщили в ФГБУ «Государственный
Акция будет проходить на территории
«Гостей ждут викторины, конкурс на самые здоровые легкие, а также давно ставшая традиционной игра “Меняем пачку сигарет на яблоко”. Посетителям будет предоставлена уникальная возможность определить уровень угарного газа в выдыхаемом воздухе с помощью специального прибора», — отмечается в сообщении.
Всемирный день без табака в 2017 г. пройдет под девизом «Табак — угроза развития». Акция призвана привлечь внимание к помехам, которые табачная промышленность создает устойчивому развитию всех стран, в том числе здоровью и экономическому благополучию граждан.