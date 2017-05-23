Москвичи смогут поменять сигареты на яблоки в рамках антитабачной акции 31 мая

Акция будет проходить на территории консультативно-диагностического центра «Китайгородский, 7». Ее участники смогут 31 мая получить консультацию специалиста по отказу от курения, а также принять участие в различных конкурсах. Кроме того, в 17:00 начнется занятие в школе здоровья для желающих отказаться от курения.

«Гостей ждут викторины, конкурс на самые здоровые легкие, а также давно ставшая традиционной игра “Меняем пачку сигарет на яблоко”. Посетителям будет предоставлена уникальная возможность определить уровень угарного газа в выдыхаемом воздухе с помощью специального прибора», — отмечается в сообщении.