Директор Воронежского ОРТПЦ назвал причину перебоев в телевещании

Временные отключения телевизионного и радиосигнала в Воронеже и области связаны с обязательным капремонтом телебашни, сообщил директор Воронежского областного радиотелевизионного передающего центра (ОРТПЦ) Александр Зеленин. Пресс-конференция об особенностях ремонта телевышки состоялась в воронежском областном Доме журналистов во вторник, 23 мая. Перебои с теле- и радиовещанием в регионе возникли с 15 мая.

По словам Александра Зеленина, контролирующие органы приняли решение о необходимости ремонта телебашни по итогам проверки в 2016 году. Почти 60 лет вышла подвергалась большим нагрузкам: температурным изменениям, коррозии. Конструкционные соединения ослабли.

— Сейчас усиливаются отдельные участки конструкции телебашни, заменяются практически все болтовые соединения. Это позволит увеличить срок эксплуатации башни на 30−40 лет, — отметил директор Воронежского ОРТПЦ.

Башня прекращает вещание с 9:00 до 16:59 в будни. Оставить сигнал включенным нельзя, так как ремонтные работы проводят в непосредственной близости от излучателей. Продолжение вещания будет смертельно опасно для ремонтников.

В выходные трансляция не прерывается. Перерывы в вещании касаются устройств, принимающих сигнал напрямую от башни. Ремонт пройдет незаметно для жителей региона, которые смотрят кабельное или интернет-телевидение либо используют спутниковые тарелки.

Ремонт телебашни планируется завершить к 16 июня 2017 года. Однако дата окончания работ может сместиться на более поздний срок в зависимости от погодных условий.

— Каждый день простоя — это потеря денег для нас, для каналов. Люди же привыкли, что летом у нас отключается теплая вода? Все знают, что идут ремонтные работы. Вот пришел срок и башню ремонтировать. И мы заинтересованы закончить эти работы как можно скорее, — подчеркнул Александр Зеленин.