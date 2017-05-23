Толстый еж из Великобритании застрял в ограде

Женщина не сумела вытащить зверька самостоятельно и обратилась в Королевское общество предотвращения жестокости к животным. Прибывшие специалисты извлекли ежа, тщательно пригладив цеплявшиеся за прутья колючки. Отмечается, что он не пострадал.

Хозяйка дома, возле которого произошел инцидент, случайно напугала забравшееся в сад животное. Еж бросился бежать, попытался протиснуться между прутьями калитки и застрял.

«Он был очень напуган и то и дело пытался свернуться в клубок, — рассказала сотрудница Общества Дебора Перт (Deborah Pert). — Мне приходилось подбадривать его, чтобы он снова развернулся. Для этого требовалось огромное терпение и понимание».

В апреле сообщалось, что в Канаде освободили жирного бобра, застрявшего в заборе.