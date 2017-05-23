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18:09 (мск), источник: РИА Крым

Власти Симферополя предлагают сделать центр города пешеходным

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая — РИА Новости (Крым). Сделать центр Симферополя преимущественно пешеходным, малоэтажным и превратить его в зону для отдыха предлагает руководство города. Как пояснил в эфире радио «Спутник в Крыму» глава столичной администрации Геннадий Бахарев, по-другому нельзя решить вопрос с транспортными заторами в центре столицы.

Источник: РИА "Новости"

«Расширять дороги в центре некуда, что смогли сделать, уже сделали. Надо понимать: либо мы сносим деревья, что нельзя, и я это не приветствую, сейчас мы очень избирательно к этому подходим, либо расширять нельзя. Нужно просто убирать из центра “якорные” места, которые притягивают наших горожан на транспорте — рынок, офисы. Нужно выносить все это из центра, все отсюда убрать, центр нужно делать пешеходным, исторически маршрутным, зоной для отдыха. Он должен быть малоэтажным, и чтобы это все хорошо вписывалось в архитектуру, которая нам досталась в наследство», — заявил Бахарев.

В администрации также считают, что разгрузить город поможет строительство южного обхода. Однако в настоящий момент на эти цели ни в городе, ни в Республике денег нет.

«Нам нужно строить южный обход. Пока мы не замкнем кольцо, будем мучиться. Там речь идет о десятках миллиардов рублей. Для города это неподъемные деньги, для Республики это неподъемные деньги. Заявки у нас есть, общая концепция и понимание тоже. Но обращаться в федеральный центр, который и так много денег дает — неудобно. Поэтому будем пытаться зарабатывать сами и просить Республику», — подчеркнул глава администрации.

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