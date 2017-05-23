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18:28 (мск), источник: PROUFU.ru

В Уфе временно отключат пять светофоров

Администрация Уфы предупредила автомобилистов и пешеходов, что на нескольких перекрестках в городе будут отключены светофоры в связи с ремонтом трансформаторных подстанций и высоковольтных линий.

Так, по данным мэрии, уже с 9 часов утра и до 17.00 сегодняшнего дня не работали светофоры на участках: ул. Менделеева — ул. Бакалинская, ул. Кувыкина — ул. Бакалинская, ул. Кувыкина — дом № 16. Отключение светофоров также повторится с полуночи до 6 часов утра. В таком режиме светофоры будут работать еще два дня, до 25 мая включительно.

Производственное отделение «Уфимские городские электрические сети» Акционерного общества «БЭСК» проводит регламентные ремонтные работы оборудования трансформаторных подстанций и высоковольтных линий. В связи с этим по ряду перекрестков на дорогах Уфы будет приостановлена работа светофорных объектов.

С полуночи завтрашнего дня, 24 мая, и до 8 часов утра будут отключены светофоры на участке ул. Ахметова — остановка общественного транспорта «Зареченский рынок», а с 10.00 до 17.00 часов завтра светофоры не будут работать на перекрестке ул. Вологодская — ул. Орджоникидзе.

По данным мэрии, полк ДПС ГИБДД предупрежден об отключении светофоров и должен обеспечить работу регулировщиков на данных участках проезжей части.

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