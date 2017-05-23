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19:55 (мск), источник: m24.ru

Краснокнижная морская черепаха появилась в «Москвариуме» на ВДНХ

Ее передали из московского зоомагазина.

Источник: Москва 24

Морскую черепаху биссу, занесенную в Международную Красную книгу, передали в «Москвариум» на ВДНХ. Об этом сообщает пресс-служба ВДНХ.

Специалисты примут участие в программе по сохранению этого вида, находящегося под угрозой исчезновения.

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Самца биссы передали из московского зоомагазина, чтобы улучшить условия содержания обитателя. Ихтиологи помогли ослабленной черепахе набрать вес и укрепить иммунитет. Для него разработали специальное меню, любимым лакомством обитателя стали кальмары, креветки и рыба. Самца назвали Барбарисом.

Он успешно прошел адаптацию и показал себя доброжелательно и ласково. Барбарис привык к людям и теперь радостно плывет навстречу ихтиологам и водолазам. Он также любит, когда ему чешут пацнирь.

Сейчас самец готов к выпуску в главный морской аквариум, который подходит для содержания черепах его вида. Свой пятый день рождения Барбарис отметит в аквариуме площадью более 360 квадратных метров, где с ним будут находиться 400 обитателей. Они не представляют для черепахи никакой угрозы.

Понаблюдать за черепахой бисса можно по понедельникам, средам и пятницам в 14:00.

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