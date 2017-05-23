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19:41 (мск), источник: Агентство городских новостей «Москва»

Открытые лекции журфака МГУ стартуют в Парке Горького с 29 мая

Третий сезон совместного образовательного проекта журфака МГУ им. М. Ломоносова и Парка Горького «Школа журналистики на свежем воздухе» откроется с 29 мая. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

Источник: Агентство «Москва»

«29 мая факультет журналистики МГУ и Парк Горького открывают третий сезон совместного образовательного проекта “Школа журналистики на свежем воздухе”. Раз в две недели в летнем кинотеатре “Пионер” ведущие преподаватели факультета и журналисты-практики будут обсуждать со слушателями самые острые проблемы в области журналистики и медиа. С лекциями выступят: заведующий кафедрой новых медиа и теории коммуникации, журналист Иван Засурский, телеведущий, спортивный комментатор, преподаватель факультета журналистики МГУ Дмитрий Губерниев, и. о. заведующего кафедрой стилистики русского языка факультета журналистики МГУ Владимир Славкин, и др.», — говорится в сообщении.

Как уточняется, традиционно проект откроет декан факультета журналистики МГУ, профессор, член-корреспондент РАО Елена Вартанова. Она выступит с лекцией «СМИ и журналистика в цифровом мире: тренды ХХI века».

«Проект носит не столько профориентационный, сколько просветительский характер и рассчитан на широкую аудиторию. Образовательная программа открытого лектория журфака МГУ составлена таким образом, что занятия будут полезны и будущим журналистам, и опытным работникам медиа, и всем тем, кто интересуется, как устроена современная журналистика и медиаиндустрия. Мы приглашаем всех провести время на свежем воздухе с пользой», — подчеркнула Е. Вартанова.

В пресс-службе подчеркнули, что проект пользуется популярностью у москвичей и гостей столицы, в прошлом сезоне открытые лекции журфака МГУ в Парке Горького посетили более 2 тыс. 500 тысяч слушателей.

Полная программа «Школы журналистики на свежем воздухе МГУ» будет размещена на официальном сайте факультета.

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