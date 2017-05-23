Открытые лекции журфака МГУ стартуют в Парке Горького с 29 мая
Третий сезон совместного образовательного проекта журфака МГУ им. М. Ломоносова и Парка Горького «Школа журналистики на свежем воздухе» откроется с 29 мая. Об этом сообщили в
Третий сезон совместного образовательного проекта журфака МГУ им. М. Ломоносова и Парка Горького «Школа журналистики на свежем воздухе» откроется с 29 мая. Об этом сообщили в
«29 мая факультет журналистики МГУ и Парк Горького открывают третий сезон совместного образовательного проекта “Школа журналистики на свежем воздухе”. Раз в две недели в летнем кинотеатре “Пионер” ведущие преподаватели факультета и
Как уточняется, традиционно проект откроет декан факультета журналистики МГУ, профессор,
«Проект носит не столько профориентационный, сколько просветительский характер и рассчитан на широкую аудиторию. Образовательная программа открытого лектория журфака МГУ составлена таким образом, что занятия будут полезны и будущим журналистам, и опытным работникам медиа, и всем тем, кто интересуется, как устроена современная журналистика и медиаиндустрия. Мы приглашаем всех провести время на свежем воздухе с пользой», — подчеркнула Е. Вартанова.
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Полная программа «Школы журналистики на свежем воздухе МГУ» будет размещена на официальном сайте факультета.