Всемирная организация здравоохранения избрала нового главу

Источник: AP 2017

Голосование на выборах нового генерального директора Всемирной организации здравоохранения состоялось в Женеве во вторник и проходило за закрытыми дверями. За долги по выплатам взносов в ВОЗ к нему не были допущены Украина, Коморские острова, ЦАР и Сомали. По итогам первого тура из гонки выбыла кандидат от Пакистана Санья Ништар. Борьбу продолжили кандидат от Великобритании Дэвид Набарро и кандидат от Эфиопии Тедрос Аданом Гебреисус.

Во втором туре в лидеры выбился Гебреисус, набрав 121 голос. Набарро получил поддержку 62 стран. По правилам, во втором туре победителю было необходимо набрать две трети голосов стран-членов ВОЗ. В третьем раунде для победы необходимо было набрать простое большинство.

Гибреисус выиграл выборы, получив 133 голоса против 50 у Набарро.

Кандидат из Эфиопии в 2005—2012 годах возглавлял министерство здравоохранения страны. В своей речи перед голосованием во вторник он заявил, что «будет работать без устали для выполнения обещаний ВОЗ о всемирном здравоохранении».

Гибреисуса при этом обвиняют в коррупции, а также в сокрытии вспышки холеры в Эфиопии.