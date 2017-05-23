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20:30 (мск), источник: РИА Новости

Всемирная организация здравоохранения избрала нового главу

ЖЕНЕВА, 23 мая — РИА Новости, Елизавета Исакова. Кандидат от Эфиопии Тедрос Аданом Гебреисус стал новым гендиректором Всемирной организации здравоохранения, одержав победу в третьем туре голосования во вторник, передает корреспондент РИА Новости.

Источник: AP 2017

Голосование на выборах нового генерального директора Всемирной организации здравоохранения состоялось в Женеве во вторник и проходило за закрытыми дверями. За долги по выплатам взносов в ВОЗ к нему не были допущены Украина, Коморские острова, ЦАР и Сомали. По итогам первого тура из гонки выбыла кандидат от Пакистана Санья Ништар. Борьбу продолжили кандидат от Великобритании Дэвид Набарро и кандидат от Эфиопии Тедрос Аданом Гебреисус.

Во втором туре в лидеры выбился Гебреисус, набрав 121 голос. Набарро получил поддержку 62 стран. По правилам, во втором туре победителю было необходимо набрать две трети голосов стран-членов ВОЗ. В третьем раунде для победы необходимо было набрать простое большинство.

Гибреисус выиграл выборы, получив 133 голоса против 50 у Набарро.

Кандидат из Эфиопии в 2005—2012 годах возглавлял министерство здравоохранения страны. В своей речи перед голосованием во вторник он заявил, что «будет работать без устали для выполнения обещаний ВОЗ о всемирном здравоохранении».

Гибреисуса при этом обвиняют в коррупции, а также в сокрытии вспышки холеры в Эфиопии.

Гибреисус официально вступит в должность гендиректора ВОЗ 1 июля. Второй срок полномочий действующего гендиректора ВОЗ Маргарет Чен истекает 30 июня 2017 года.

Комментарии
1
А Б
ВОЗ как структура ООН, её специальное учреждение, имеет большое значение для установление стандартов здравоохранения для членов организации, независимо от их общественно-политического строя, степени благосостояния и уровня жизни населения. В этом смысле избрание гендиректором Всемирной организации здравоохранения кандидат от Эфиопии является более предпочтительным, т.к. он способен лучше понять требования к здравоохранению с учётом ситуации с ним в его собственной стране.
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