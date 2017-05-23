В России могут появиться ученые степени по теологии

Как научная специальность теология появилась в России еще в 2015 году, До этого близкие к теологии темы защищались по другим специальностям, относящимся к философии, культурологии, социологии и т. д. По действующим сейчас (после введения специальности «Теология») правилам, соискатели могут защищать работы по этой специальности, однако получат при этом степень кандидата или доктора философских, социологических и т. д. наук, в зависимости от темы работы. Первая такая защита состоится в конце мая 2017 года.

Если рассматриваемый сейчас проект будет принят, то исследователи, защищающие работы по специальности «Теология» будут получать степень кандидата (доктора) теологии.

Высшая аттестационная комиссия одобрила инициативу. «Президиум ВАК рекомендовал Министерству образования и науки Российской Федерации принять решение о введении отрасли науки “Теология” с возможностью присуждения ученых степеней кандидата теологии и доктора теологии и внесении соответствующих изменений в номенклатуру научных специальностей, по которым присуждаются ученые степени», — говорится в пояснительной записке к документу.

На данный момент проект проходит процедуру общественного обсуждения. Она закончится 7 июня.