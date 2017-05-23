Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Елена Яковлева в образе Бабы Яги на съемках: первые фото
Боевик ВСУ устроил драку в супермаркете из-за русского языка
Рецепт удачного и недорогого ремонта в типовой квартире
Анну Седокову раскритиковали за странное имя сына
Как 35-летняя Ксения Собчак выглядит без макияжа (фото)
Хрущевки: история появления Самый крупный социальный проект в истории СССР. Во что это обошлось стране и кто рассчитывал параметры?
Режиссер покинул «Лигу справедливости» из-за самоубийства дочери
Елена Яковлева в образе Бабы Яги на съемках: первые фото
Граждан переведут на новую систему договоров в ЖКХ
Сантехников и электриков обяжут приходить по ночам
Малкин посоветовал тренерам сборной России чаще ездить в Америку
Кожевников: Бронза ЧМ — наше реальное место
Дмитрий Маликов рассказал о ссорах с дочкой и о ее бойфренде
В моду вошли бабуши: что это и как их носить (фото)
"Не смей умирать!": Алла Пугачева обратилась к подруге
Пресняков о разрыве с Орбакайте: Уж лучше пуля
Тест уникального УАЗ-3907 проекта «Ягуар»: онлайн репортаж
На трассе «Дон» проведут эксперимент с водителями
Фоторепортажи
1080 лет парку Лос-Гласьярес
860 лет назад родился Cид Вишес
12Добро пожаловать в «Твин Пикс»
11«Мисс США-2017» стала сотрудница комиссии по ядерному регулированию
21:57 (мск), источник: Индикатор

В России могут появиться ученые степени по теологии

Министерство образования и науки подготовило проект приказа, включающего теологию в перечень специальностей, по которым присуждаются ученые степени. Документ опубликован на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Проект приказа предполагает внесение изменений в приказ министерства от 25 февраля 2009 года «Об утверждении Номенклатуры научных специальностей, по которым присуждаются ученые степени».

Читайте также
ЕГЭ по истории станет обязательным с 2020 года

Как научная специальность теология появилась в России еще в 2015 году, До этого близкие к теологии темы защищались по другим специальностям, относящимся к философии, культурологии, социологии и т. д. По действующим сейчас (после введения специальности «Теология») правилам, соискатели могут защищать работы по этой специальности, однако получат при этом степень кандидата или доктора философских, социологических и т. д. наук, в зависимости от темы работы. Первая такая защита состоится в конце мая 2017 года.

Если рассматриваемый сейчас проект будет принят, то исследователи, защищающие работы по специальности «Теология» будут получать степень кандидата (доктора) теологии.

Высшая аттестационная комиссия одобрила инициативу. «Президиум ВАК рекомендовал Министерству образования и науки Российской Федерации принять решение о введении отрасли науки “Теология” с возможностью присуждения ученых степеней кандидата теологии и доктора теологии и внесении соответствующих изменений в номенклатуру научных специальностей, по которым присуждаются ученые степени», — говорится в пояснительной записке к документу.

На данный момент проект проходит процедуру общественного обсуждения. Она закончится 7 июня.

Комментарии
1
Дмитрий
п по хренологии будут ученые?
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Израильская пара заплатит почти 130 тысяч рублей за эмодзи
Улюкаеву предъявлено обвинение в окончательной редакции
Избран новый глава ВОЗ
Экс-глава ЦРУ рассказал о вмешательстве России в выборы в США
Путин поддержал идею о сокращении числа легионеров в РФПЛ
СМИ узнали подробности об исполнителе теракта в Манчестере
Умер актер Роджер Мур
Медведев заявил о необходимости снижения ставки по ипотеке
Спорт
Сломанные ребра Юрзинова и другие потери сборной России на ЧМ По ходу турнира тяжелые травмы получили не только игроки нашей команды, но и консультант нашей сборной Владимир Юрзинов
Авто
Новый внедорожник из Lada 4х4: документы получены Внедорожник «Сталкер» принято вспоминать, как несостоявшийся проект российского автопрома. Но недавно компания «Апал» вдруг оформила документы на производство этой модели!
Hi-Tech
Заброшенная страна: советские «города-призраки» в фотографиях В рамках проекта «Заброшенная страна» Hi-Tech.Mail.ru расскажет о мертвых «городах-призраках» России и бывшего СССР. Причины — разные: техногенная катастрофа, отсутствие финансирования градообразующих предприятий или инженерные просчеты. За каждой историей стоит человеческая трагедия
Кино
Умер сыгравший Джеймса Бонда Роджер Мур Снявшийся в семи фильмах бондианы актер скончался на 90-м году жизни в Швейцарии
Недвижимость
Как оформить углы в квартире: 15 идей
Власти Крыма изымут у частников недвижимость на $1 млрд
Первые дома для переселенцев из хрущевок появятся к 2017 году
Снос хрущевок начнут с востока Москвы
Леди
Как я сделала себе новые брови: личный опыт Редактор «Леди Mail.Ru» решила опробовать на себе процедуру микроблейдинга бровей — модную, но вызывающую противоречивые мнения. И вот что из этого получилось.
Дети
Анну Седокову раскритиковали за странное имя сына Певица подверглась критике со стороны пользователей соцсетей.
Все о ремонте
Плюсы и минусы квартир-студий
Как контролировать ремонт: советы профи
Как оформить кухню: 11 современных решений
Дизайн маленького участка: 10 отличных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь