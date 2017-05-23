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22:51 (мск), источник: Publika.md

Прогноз погоды на 24 мая

24 мая в Молдове ожидается переменная облачность, ночью без осадков, днём на севере возможны кратковременные грозовые дожди.

Источник: Publika.md

Атмосферное давление нормальное. Ветер южный, слабый до умеренного.

В Бричанах до 20 тепла, в Сороках — на градус больше. В Бельцах, Оргееве и Тирасполе воздух прогреется до плюс 23-ех. В Кишинёве 22, плюс 24 будет в Леове, в Комрате и Кагуле — 25 градусов тепла.

В ближайшие время ожидаются дожди. В столице днём термометры покажут 21 градус, ночью — плюс 13.

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