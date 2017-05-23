Серебренников отпущен из СКР под обязательство о явке к следователю

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU — Художественный руководитель «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников, у которого во вторник прошли обыски по делу о многомиллионных хищениях бюджетных средств, допрошен как свидетель, мера пресечения ему не избиралась, сообщила представитель столичного главка следственного комитета Юлия Иванова.

«В ходе расследования уголовного дела Серебренников допрошен в качестве свидетеля и с него взято обязательство о явке к следователю», — сказала Иванова «Интерфаксу».