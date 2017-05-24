Минобразования хочет изменить правила выплаты стипендий

Министерство образования и науки планирует откорректировать правила выплаты стипендий, учитывая выявленные недостатки системы. Об этом заявила глава ведомства Лилия Гриневич во время встречи со студентами Национального университета кораблестроения имени адмирала Макарова.

Министр объяснила, что формирование рейтинга планируется перенести с уровня специализации на уровень выше — факультета.

«На уровне факультета есть возможность составить более справедливый рейтинг. На уровне специализации группы очень маленькие и неравные по качеству обучения студентов. Сейчас мы осознали эту проблему и должны ее исправить», — рассказала министр.

В Национальном университете кораблестроение учится больше всего иностранных студентов в Николаевской области — 800 человек. Представители иностранных студентов на встрече подняли вопрос упрощения получения виз на обучение, в частности, это беспокоило студентов из Китая.

«Мы уже работаем с органами, непосредственно связанными с упрощением визового режима для студентов. Я понимаю, насколько здесь существуют сложные процедуры, особенно когда вы вынуждены возвращаться к себе в страну, а потом сразу ехать сюда. Мы работаем над этим, и надеемся уже в ближайшее время решить этот вопрос», — добавила Гриневич.