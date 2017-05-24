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00:27 (мск), источник: Telegraf.com.ua

Минобразования хочет изменить правила выплаты стипендий

Вузам также планируется разрешить использование остатков стипендиального фонда для дополнительной поддержки студентов.

Источник: РИА "Новости"

Министерство образования и науки планирует откорректировать правила выплаты стипендий, учитывая выявленные недостатки системы. Об этом заявила глава ведомства Лилия Гриневич во время встречи со студентами Национального университета кораблестроения имени адмирала Макарова.

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Министр объяснила, что формирование рейтинга планируется перенести с уровня специализации на уровень выше — факультета.

«На уровне факультета есть возможность составить более справедливый рейтинг. На уровне специализации группы очень маленькие и неравные по качеству обучения студентов. Сейчас мы осознали эту проблему и должны ее исправить», — рассказала министр.

В Национальном университете кораблестроение учится больше всего иностранных студентов в Николаевской области — 800 человек. Представители иностранных студентов на встрече подняли вопрос упрощения получения виз на обучение, в частности, это беспокоило студентов из Китая.

«Мы уже работаем с органами, непосредственно связанными с упрощением визового режима для студентов. Я понимаю, насколько здесь существуют сложные процедуры, особенно когда вы вынуждены возвращаться к себе в страну, а потом сразу ехать сюда. Мы работаем над этим, и надеемся уже в ближайшее время решить этот вопрос», — добавила Гриневич.

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