Светлана Тома и роман длиною в жизнь. Вечная любовь знаменитой актрисы
Светлана Фомичёва, которую весь Советский Союз знал под псевдонимом Тома, отмечает семидесятилетие.
Светлана Фомичёва, которую весь Советский Союз знал под псевдонимом Тома, отмечает семидесятилетие.
Звучная фамилия Тома — от
Жили в частном секторе, разводили коз, кроликов. Став известной, актриса потом не раз вспоминала в интервью, что с детства «вертелась как юла», умела делать по хозяйству всё: пахать огород, копать картошку, полоть сорняки, вышивать, вязать, прекрасно готовить, в том числе и домашние заготовки, всевозможные компоты, лечо, овощную икру, помидоры в собственном соку.
Несмотря на то, что во всех школьных концертах и спектаклях Светлане не было равных, становиться актрисой она не планировала. Собиралась работать юристом. Но вмешался Его величество случай. После десятого класса девушка отправилась поступать в Кишинёвский университет: хотела стать юристом. Но однажды (случай «как в сказке») к ней на троллейбусной остановке подошёл ассистент молдавского режиссёра Эмиля Лотяну. Он как раз искал исполнительницу в «Красные поляны» на роль Иоанны, дочки чабана.
Когда известный кинематографист впервые увидел Светлану, его первая реакция была такой: никакая это не актриса. А потом он вгляделся в её глаза и понял, что они излучают невероятное тепло. Так юная девушка стала его музой, а потом и гражданской женой. Светлана влюбилась в известного светского льва, который был старше её на 12 лет и уже дважды женат. По воспоминаниям Светланы Тома, Эмиль был очень властным человеком, но ухаживал Лотяну невероятно красиво, учил её профессии и буквально вылепил как женщину и актрису.
Именно режиссёр и сказал молодой артистке, что Светлана Фомичёва — совершенно непривлекательное имя для будущей кинозвезды. Так на афишах картины 1966 года «Красные поляны» появилась «Светлана Тома».
Но после нескольких лет совместной плодотворной работы и любви пара распалась. По признанию Тома, жить с Лотяну было нелегко: слишком уж он нравился женщинам. Правда, им удалось сохранить тёплые отношения на всю жизнь. Благодаря этой дружбе спустя годы Светлана Тома сыграет свою звёздную роль: цыганку в картине Лотяну «Табор уходит в небо». Впрочем, дружбой в чистом виде их общение трудно назвать и после расставания: роман Лотяну и Тома то вспыхивал, то затихал на протяжении всей жизни.
Но тогда Тома ещё не знала, что отношения с Эмилем у неё будут длиною в жизнь. Вскоре после первого разрыва с режиссёром она встретила своего будущего мужа: Светлана училась актёрской профессии в Ленинграде, в специальной группе, которую готовили для труппы Кишинёвского драматического театра.
Олег Лачин был красив. Блондин, талантливый, весёлый. Светлана вышла за него замуж. Правда, как она говорила потом в интервью, это скорее было бегство от чувств к Лотяну. В браке родилась прекрасная дочка Ирочка, похожая, на мать. Сегодня Ирину Лачину знают благодаря ролям в картинах «Леди Бомж», «Леди Босс», «Белый налив» и др. В апреле 1973 года Лачин погиб: плавая в Днепре, 26-летний актёр попал под катер. Ирочку взяли на воспитание родители Светланы. «Мой отец погиб, когда мне было 8 месяцев, — рассказывала в интервью “АиФ” Лачина. — Но у меня перед глазами была хорошая модель семьи: бабушка и дедушка, мамины родители. Дедушка заменил мне отца, и до трёх лет я называла его папой».
В 2000 году Тома вышла замуж за драматурга Андрея Вишневского, который был намного младше неё. Его пьесы ставили театры в Москве, Берлине, Хельсинки. Они прожили 5 лет и расстались.
В последние дни своей жизни Эмиль Лотяну, угасающий от рака, попросил Светлану приехать к нему. И Тома вместе с другой женой режиссёра — актрисой Галиной Беляевой — проводили дни и ночи у постели любимого человека. Познакомились женщины на съёмках картины Лотяну «Анна Павлова», где Галина играла знаменитую русскую балерину, а Светлана — её мать.
Когда Эмиль умер, для Светланы Тома это стало страшной личной трагедией: по её словам, она почувствовала себя сиротой. «Таких людей забыть невозможно», — говорит по сей день артистка.