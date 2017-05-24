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10:25 (мск), источник: Аргументы и факты

Светлана Тома и роман длиною в жизнь. Вечная любовь знаменитой актрисы

Светлана Фомичёва, которую весь Советский Союз знал под псевдонимом Тома, отмечает семидесятилетие.

Источник: РИА "Новости"

Звучная фамилия Тома — от прабабушки-француженки. Боевой характер — от матери, которая в тридцатые годы была активным членом коммунистического подполья в Бессарабии, работала связной. А вот невероятное трудолюбие у Светланы Андреевны — от отца. Его бросали на самые тяжёлые участки. Вот и в Молдавии они оказались потому, что отца будущей актрисы, зоотехника, фронтовика и выпускника сельскохозяйственного вуза, отправили под Бельцы, чтобы поднимать колхоз «Правда».

Кадр из фильма «Живой труп», 1968 год. | Источник: РИА "Новости"

Жили в частном секторе, разводили коз, кроликов. Став известной, актриса потом не раз вспоминала в интервью, что с детства «вертелась как юла», умела делать по хозяйству всё: пахать огород, копать картошку, полоть сорняки, вышивать, вязать, прекрасно готовить, в том числе и домашние заготовки, всевозможные компоты, лечо, овощную икру, помидоры в собственном соку.

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Несмотря на то, что во всех школьных концертах и спектаклях Светлане не было равных, становиться актрисой она не планировала. Собиралась работать юристом. Но вмешался Его величество случай. После десятого класса девушка отправилась поступать в Кишинёвский университет: хотела стать юристом. Но однажды (случай «как в сказке») к ней на троллейбусной остановке подошёл ассистент молдавского режиссёра Эмиля Лотяну. Он как раз искал исполнительницу в «Красные поляны» на роль Иоанны, дочки чабана.

Когда известный кинематографист впервые увидел Светлану, его первая реакция была такой: никакая это не актриса. А потом он вгляделся в её глаза и понял, что они излучают невероятное тепло. Так юная девушка стала его музой, а потом и гражданской женой. Светлана влюбилась в известного светского льва, который был старше её на 12 лет и уже дважды женат. По воспоминаниям Светланы Тома, Эмиль был очень властным человеком, но ухаживал Лотяну невероятно красиво, учил её профессии и буквально вылепил как женщину и актрису.

Именно режиссёр и сказал молодой артистке, что Светлана Фомичёва — совершенно непривлекательное имя для будущей кинозвезды. Так на афишах картины 1966 года «Красные поляны» появилась «Светлана Тома».
Светлана Тома. 1969 год. | Источник: РИА "Новости"

Но после нескольких лет совместной плодотворной работы и любви пара распалась. По признанию Тома, жить с Лотяну было нелегко: слишком уж он нравился женщинам. Правда, им удалось сохранить тёплые отношения на всю жизнь. Благодаря этой дружбе спустя годы Светлана Тома сыграет свою звёздную роль: цыганку в картине Лотяну «Табор уходит в небо». Впрочем, дружбой в чистом виде их общение трудно назвать и после расставания: роман Лотяну и Тома то вспыхивал, то затихал на протяжении всей жизни.

Светлана Тома в фильме «Табор уходит в небо», 1976 год. | Источник: РИА "Новости"

Но тогда Тома ещё не знала, что отношения с Эмилем у неё будут длиною в жизнь. Вскоре после первого разрыва с режиссёром она встретила своего будущего мужа: Светлана училась актёрской профессии в Ленинграде, в специальной группе, которую готовили для труппы Кишинёвского драматического театра.

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Олег Лачин был красив. Блондин, талантливый, весёлый. Светлана вышла за него замуж. Правда, как она говорила потом в интервью, это скорее было бегство от чувств к Лотяну. В браке родилась прекрасная дочка Ирочка, похожая, на мать. Сегодня Ирину Лачину знают благодаря ролям в картинах «Леди Бомж», «Леди Босс», «Белый налив» и др. В апреле 1973 года Лачин погиб: плавая в Днепре, 26-летний актёр попал под катер. Ирочку взяли на воспитание родители Светланы. «Мой отец погиб, когда мне было 8 месяцев, — рассказывала в интервью “АиФ” Лачина. — Но у меня перед глазами была хорошая модель семьи: бабушка и дедушка, мамины родители. Дедушка заменил мне отца, и до трёх лет я называла его папой».

В 2000 году Тома вышла замуж за драматурга Андрея Вишневского, который был намного младше неё. Его пьесы ставили театры в Москве, Берлине, Хельсинки. Они прожили 5 лет и расстались.

Светлана Тома с дочерью Ириной Лачиной. | Источник: РИА "Новости"

В последние дни своей жизни Эмиль Лотяну, угасающий от рака, попросил Светлану приехать к нему. И Тома вместе с другой женой режиссёра — актрисой Галиной Беляевой — проводили дни и ночи у постели любимого человека. Познакомились женщины на съёмках картины Лотяну «Анна Павлова», где Галина играла знаменитую русскую балерину, а Светлана — её мать.

Когда Эмиль умер, для Светланы Тома это стало страшной личной трагедией: по её словам, она почувствовала себя сиротой. «Таких людей забыть невозможно», — говорит по сей день артистка.

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