России нужен пантеон героев

Источник: РИА "Новости"

Национальный пантеон героев существует у каждой страны, без него нет исторической памяти, нет нации. В наше время это очень важный вопрос. Национальный пантеон — не место захоронения выдающихся личностей, не «храм всех богов», как в античной Греции.

Скорее совокупность ярких людей от культуры, искусства, науки, которые живут в народной памяти. И, конечно, героев, совершивших подвиги.

Историки обычно пытаются сохранить все, но при этом что-то незаслуженно забывают. В народной памяти закрепилось лишь два имени бойцов, водружавших Знамя Победы над Рейхстагом, — Михаил Егоров и Мелитон Кантария. Но ведь был еще и третий — лейтенант Алексей Берест, командир этих бойцов. Это официальная история, и ее никто не скрывал. Но на слуху все-таки две фамилии. Егоров — русский, Кантария — грузин. Видимо, белорусская фамилия Берест оказалась сложно запоминающейся и решили ограничиться двумя. А Берест все-таки получил награду и остался в тени.

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Такая же история с Мининым и Пожарским. После победы над польско-литовской интервенцией 1612 года их сделали героями, а князя Скопина-Шуйского и воеводу Шеина — забыли. Есть герои, подвиги которых затираются пропагандой. Сейчас молодежь вряд ли вспомнит, чем занимался Павлик Морозов, чем был знаменит Алексей Стаханов или Климент Ворошилов. Хотя еще несколько десятилетий назад эти люди были ярчайшими звездами пантеона героев. Тираж романа «Как закалялась сталь» в свое время достиг почти 40 млн экземпляров. А спросите молодежь — кто такой Николай Островский? Думаю, один из тысячи сможет ответить. Каждая страна делает все, чтобы ее пантеон героев расширялся. Ведь герои создают коллективный национальный архетип. Пожарский, Дмитрий Донской, Александр Невский, Кутузов, Суворов, Жуков. Важно, чтобы герои Великой Отечественной войны тоже оставались в этом пантеоне. Имена многих из них мы не то что позабыли — мы их просто не знаем. Кто совершил первый таран в годы войны? Об этом историки спорят. Героев в первые часы войны было несколько. Всем известен подвиг капитана Гастелло. Его таран называют «огненным», так как он направил горящий самолет на наземную цель. Но он летал не на истребителе, а на бомбардировщике. Значит, на борту было как минимум три человека, соответственно решение идти на таран было общим. Все трое были коммунистами и пожертвовать своей жизнью во имя победы решили вместе. То есть у поступка героев появляется совершенно другой привкус. «Огненных» таранов по примеру Гастелло за войну было зафиксировано 237!

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Всего за годы Великой Отечественной совершено около 600 таранов. В то время как союзники осмелились лишь на один. Только у нас и японцев были такие отчаянные камикадзе. И это факт для тех, кто любит говорить, что мы не умели воевать. Еще одна цифра — самые большие потери немцы в воздухе понесли в первый день Великой Отечественной. 22 июня люфтваффе потеряло 300 самолетов. Больше таких колоссальных потерь у немецких ВВС не было. Кстати, звание Героя Советского Союза первыми получили тоже летчики — Харитонов, Жуков и Здоровцев, воевавшие под Ленинградом. 28 июня 1941 года каждый из них совершил воздушный таран, срезав пропеллером руль высоты противника. Уникальная ситуация. Почему они пошли на таран? Потому что готовы были сражаться даже без боеприпасов, которые кончились. Пользуясь разницей в скорости, летчики догоняли вражеские бомбардировщики, прижимали их к земле, а сами умудрялись вывернуться и остаться невредимыми. А кто помнит сейчас про абсолютный мировой рекорд по подбитым танкам? В августе 1941 года в одном из боев танк КВ-1 лейтенанта Зиновия Колобанова уничтожил 22 боевые машины противника. Вся танковая рота Колобанова подбила 43 вражеских танка. Зиновий Григорьевич прожил до 1994 года. За подвиг его представляли к званию Героя Советского Союза. Но дали орден. Сейчас Военно-историческое общество решило восстановить справедливость. За то, чтобы Зиновий Колобанов был назван Героем, пусть и посмертно, собрано сто тысяч подписей. Кстати, о подвиге лейтенанта напомнят зрителям создатели двух художественных фильмов, находящихся в производстве.

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