Ученые ДВФУ нашли сотни видов неизвестных обитателей моря
Ученые Дальневосточного отделения РАН и Дальневосточного федерального университета представили результаты трех совместных глубоководных экспедиций, сообщает ИА Дейта.
Ученые Дальневосточного отделения РАН и Дальневосточного федерального университета представили результаты трех совместных глубоководных экспедиций, сообщает ИА Дейта.
Как рассказал директор Школы естественных наук ДВФУ и Национального научного центра морской биологи ДВО РАН, академик Андрей Адрианов, ученые исследовали Чукотское море, подводный вулкан в Беринговом море и
Например, на склонах подводного вулкана в Беринговом море обнаружена уникальная экосистема — огромное количество живности — иглокожие, кораллы, звезды, двустворчатые моллюски.
Кроме того отмечается, что не менее 500 новых видов морских организмов принесет мировой науке экспедиция в районе
Татьяна Данилова.