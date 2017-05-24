Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Дмитрий Нагиев и Елена Яковлева впервые снялись в «Елках»
Боевик ВСУ устроил драку в супермаркете из-за русского языка
Глава Гидрометцентра рассказал, будет ли лето дождливым
Принц Джордж чуть не сорвал свадьбу Пиппы Миддлтон
Принцесса Монако затмила всех на званом ужине в Каннах (фото)
Как противозачаточная таблетка совершила переворот в экономикеТаблетки в корне поменяли рынок труда, позволив женщине делать карьеру, о которой раньше она не могла и мечтать
Умер сыгравший Джеймса Бонда Роджер Мур
Дмитрий Нагиев и Елена Яковлева впервые снялись в «Елках»
Граждан переведут на новую систему договоров в ЖКХ
Сантехников и электриков обяжут приходить по ночам
Малкин посоветовал тренерам сборной России чаще ездить в Америку
Кожевников: Бронза ЧМ — наше реальное место
Дмитрий Маликов рассказал о ссорах с дочкой и о ее бойфренде
В моду вошли бабуши: что это и как их носить (фото)
"Не смей умирать!": Алла Пугачева обратилась к подруге
Пресняков о разрыве с Орбакайте: Уж лучше пуля
Новый внедорожник из Lada 4х4: документы получены
GM-АВТОВАЗ остановил конвейер
Фоторепортажи
12«Евровидение-2017»
12Добро пожаловать в «Твин Пикс»
10110 лет со дня рождения Лоуренса Оливье
20Крепостные стены XXI века
03:22 (мск), источник: ДЕЙТА

Ученые ДВФУ нашли сотни видов неизвестных обитателей моря

Ученые Дальневосточного отделения РАН и Дальневосточного федерального университета представили результаты трех совместных глубоководных экспедиций, сообщает ИА Дейта.

Как рассказал директор Школы естественных наук ДВФУ и Национального научного центра морской биологи ДВО РАН, академик Андрей Адрианов, ученые исследовали Чукотское море, подводный вулкан в Беринговом море и Курило-Камчатский желоб. Оказалось, что на глубинах, ранее считавшихся практически необитаемыми, живут сотни новых видов ракообразных, моллюсков, актиний, ране неизвестных науке.

Например, на склонах подводного вулкана в Беринговом море обнаружена уникальная экосистема — огромное количество живности — иглокожие, кораллы, звезды, двустворчатые моллюски.

Кроме того отмечается, что не менее 500 новых видов морских организмов принесет мировой науке экспедиция в районе Курило-Камчатского желоба, где на глубине до 9500 метров впервые собрали морских обитателей размером меньше одного сантиметра. Обилие уникальной для этих мест флоры и фауны нашли и в Чукотском море.

Татьяна Данилова.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Вооруженная группа людей совершила налет на квартиру во Владивостоке
В Великобритании повысили уровень террористической угрозы
СМИ узнали о назначении Трампом адвоката по делу о «связях с РФ»
Титов предложил ввести в России налоговый спецрежим для богатых
Путин поддержал идею о сокращении числа легионеров в РФПЛ
Администрация Трампа представила свой первый бюджет
Президенту Филиппин пришлось сократить свой визит в Россию
Медведев заявил о необходимости снижения ставки по ипотеке
Спорт
Каррера: Очень странно, что меня не позвали на вечер РФПЛ Межсезонье в России еще не началось, однако новости из команд, и довольно громкие, уже поступают. Рассказываем об уже состоявшихся и возможных переменах в «Спартаке»
Авто
Новый внедорожник из Lada 4х4: документы получены Внедорожник «Сталкер» принято вспоминать, как несостоявшийся проект российского автопрома. Но недавно компания «Апал» вдруг оформила документы на производство этой модели!
Hi-Tech
Заброшенная страна: советские «города-призраки» в фотографиях В рамках проекта «Заброшенная страна» Hi-Tech.Mail.ru расскажет о мертвых «городах-призраках» России и бывшего СССР. Причины — разные: техногенная катастрофа, отсутствие финансирования градообразующих предприятий или инженерные просчеты. За каждой историей стоит человеческая трагедия
Кино
Умер сыгравший Джеймса Бонда Роджер Мур Снявшийся в семи фильмах бондианы актер скончался на 90-м году жизни в Швейцарии
Недвижимость
Как оформить углы в квартире: 15 идей
В Ярославле жителей оштрафовали за прогул субботника
В Мытищах и Внуково появится метро
Снос хрущевок начнут с востока Москвы
Леди
Как носить кроп-топы в городе: 7 идей Неуместной излишняя обнаженность кажется лишь на первый взгляд. В нашем обзоре - семь идей, как носить даже самые смелые топы в каменных джунглях.
Дети
Анну Седокову раскритиковали за странное имя сына Певица подверглась критике со стороны пользователей соцсетей.
Все о ремонте
Частые ошибки, совершаемые при ремонте ванной комнаты
7 ошибок в оформлении загородного дома
Как самостоятельно сделать ремонт в санузле
Как спланировать кухню: 5 правил от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь