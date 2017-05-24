Ученые ДВФУ нашли сотни видов неизвестных обитателей моря

Как рассказал директор Школы естественных наук ДВФУ и Национального научного центра морской биологи ДВО РАН, академик Андрей Адрианов, ученые исследовали Чукотское море, подводный вулкан в Беринговом море и Курило-Камчатский желоб. Оказалось, что на глубинах, ранее считавшихся практически необитаемыми, живут сотни новых видов ракообразных, моллюсков, актиний, ране неизвестных науке.

Например, на склонах подводного вулкана в Беринговом море обнаружена уникальная экосистема — огромное количество живности — иглокожие, кораллы, звезды, двустворчатые моллюски.

Кроме того отмечается, что не менее 500 новых видов морских организмов принесет мировой науке экспедиция в районе Курило-Камчатского желоба, где на глубине до 9500 метров впервые собрали морских обитателей размером меньше одного сантиметра. Обилие уникальной для этих мест флоры и фауны нашли и в Чукотском море.

Татьяна Данилова.