Ученые научились смотреть сквозь стены при помощи Wi-Fi

Исследование начиналось как дипломный проект, а впоследствии переросло в серьезную работу по 3D-моделированию. Визуализация проходит с частотой 10 раз в секунду и при крупномасштабном моделировании может изображать внутреннее строение целого здания.

Конечно, система пока позволяет увидеть лишь общие черты предметов и мелких деталей. Так, вместо чашки кофе можно увидеть лишь небольшой обтекаемый предмет. Однако отличить человека от собаки или разглядеть предмет размером больше 4 см вполне реально.