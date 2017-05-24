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03:27 (мск), источник: РИА Новости

Суд попробует собрать присяжных для пересмотра дела «приморских партизан»

Приморский краевой суд в среду предпримет четвертую попытку сформировать коллегию присяжных по новому пересмотру дела «приморских партизан», сообщил РИА Новости представитель суда. Предыдущие три заседания коллегию не удалось собрать из-за недостаточного количества кандидатов в присяжные.

Источник: РИА Новости

ВЛАДИВОСТОК, 24 мая — РИА Новости. Приморский краевой суд в среду предпримет четвертую попытку сформировать коллегию присяжных по новому пересмотру дела «приморских партизан», сообщил РИА Новости представитель суда.

Предыдущие три заседания коллегию не удалось собрать из-за недостаточного количества кандидатов в присяжные.

«Заседание назначено на 14.00 местного времени (07.00 мск)», — сообщил собеседник.

Верховный суд РФ в конце декабря 2016 года отменил оправдательный приговор по делу банды «приморских партизан», которая получила широкую известность в России после серии громких убийств милиционеров и гражданских лиц, а также грабежей, угонов автомобилей и налетов на отделения милиции на Дальнем Востоке. В июне 2010 года в Уссурийске в ходе захвата «партизаны» оказали вооруженное сопротивление, были ранены два милиционера, а два участника группировки покончили с собой.

В конце июля при пересмотре дела коллегия присяжных вынесла оправдательный вердикт. В суде повторно рассматривался эпизод по убийству четырех человек в Кировском районе Приморья, сопряженный с нападением и хищением наркотиков и ценных вещей убитых. Сочтя доказательства обвинения недостаточно убедительными, присяжные вынесли всем пятерым подсудимым оправдательный вердикт. Алексей Никитин и Вадим Ковтун были освобождены в зале суда, а Александр Ковтун, Владимир Илютиков и Максим Кириллов остались под стражей, им предстоит отбывать наказание по эпизодам, за которые они были осуждены ранее.

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