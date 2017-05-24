В Приморье вырос оборот розничной торговли
По данным официальной статистики.
По данным официальной статистики.
Оборот розничной торговли в
Торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность в стационарной торговой сети (вне рынка) сформировано 93% оборота розничной торговли, доля розничных рынков и ярмарок составила 7%.
В структуре оборота розничной торговли доля непродовольственных товаров, которую можно рассматривать как один из показателей качества жизни населения, стабильно занимает более половины — 58%. За
Объем оборота общественного питания составил 5,3 миллиарда рублей (к