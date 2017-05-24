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03:12 (мск), источник: AmurMedia.ru

«Горячая линия» по вопросам летнего отдыха состоится в Хабаровском крае

На все интересующие родителей вопросы ответят специалисты краевого министерства образования и науки.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 24 мая, AmurMedia.

Жители Хабаровского края смогут получить ответы на вопросы организации летнего отдыха детей, позвонив на телефон «горячей линии». На вопросы ответят специалисты министерства образования и науки, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края.

Получить консультацию по телефону «горячей линии» смогут все желающие 26 мая.

Звонки граждан будут приниматься по телефону: 8 (4212) 74−79−47 «горячей линии» с 15.00 до 18.00 часов.

Консультации проведет специалист министерства образования и науки края. Желающие смогут узнать информацию о работе загородных и пришкольных лагерях отдыха, сроках проведения смен, о стоимости путевок и порядке их приобретения, получить контактные данные детских оздоровительных организаций.

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