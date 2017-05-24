«Горячая линия» по вопросам летнего отдыха состоится в Хабаровском крае
На все интересующие родителей вопросы ответят специалисты краевого министерства образования и науки.
На все интересующие родителей вопросы ответят специалисты краевого министерства образования и науки.
Хабаровск, 24 мая, AmurMedia.
Жители Хабаровского края смогут получить ответы на вопросы организации летнего отдыха детей, позвонив на телефон «горячей линии». На вопросы ответят специалисты министерства образования и науки, сообщили ИА AmurMedia в
Получить консультацию по телефону «горячей линии» смогут все желающие 26 мая.
Звонки граждан будут приниматься по телефону:
Консультации проведет специалист министерства образования и науки края. Желающие смогут узнать информацию о работе загородных и пришкольных лагерях отдыха, сроках проведения смен, о стоимости путевок и порядке их приобретения, получить контактные данные детских оздоровительных организаций.