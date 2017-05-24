Гонщики из Приморья едут в Хабаровск на второй этап РДС-Восток

Владивосток, 24 мая, PrimaMedia.

Соревнование Российской дрифт-серии пройдет в Хабаровске уже в эти выходные — 27 и 28 мая. За звание сильнейшего гонщика поборются представители Владивостока, Хабаровска и Благовещенска. Помимо заездов именитых гонщиков хабаровчане увидят также фестиваль автозвука и автотюнинга Zvuk DV, сообщили ИА PrimaMedia организаторы.

Уже несколько лет подряд РДС-Восток привозит в дальневосточную столицу праздник автоспорта. В этом сезоне, по словам организаторов, усилена развлекательная составляющая мероприятия.

«Мы понимаем, что это мероприятие мы делаем, прежде всего, для зрителя, а потому стараемся показывать не только спорт, но и шоу, — говорит один из организаторов РДС-Восток Анатолий Аксюточкин, — конечно, дрифт прежде всего! Пилоты любят здесь выступать, публика особенно тепло нас принимает, и мы стараемся отвечать тем же — показывать максимум!».

Также в рамках соревнований РДС-Восток выступит команда стантрайдинга Stunt4212 (трюковая езда на мотоцикле). Кстати, райдер команды Никита Покусай входит в тройку сильнейших райдеров России.