Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Орбакайте, Башаров и Самойлова спели с Куценко на его 50-летии
Боевик ВСУ устроил драку в супермаркете из-за русского языка
"Эти цены не являются разумными": Навальный ответил Леонтьеву
СМИ рассказали, сколько задолжал Жигунов известному бизнесмену
Дмитрий Маликов рассказал о ссорах с дочкой и о ее бойфренде
Трамп усыпил министра торговли речью о важности торговли Уилбур Росс сидел в одном ряду с дочерью президента США Иванкой
Умер сыгравший Джеймса Бонда Роджер Мур
Дмитрий Нагиев и Елена Яковлева впервые снялись в «Елках»
Граждан переведут на новую систему договоров в ЖКХ
Сантехников и электриков обяжут приходить по ночам
Малкин посоветовал тренерам сборной России чаще ездить в Америку
Кожевников: Бронза ЧМ — наше реальное место
Татьяна Навка затмила всех на закрытой вечеринке в Каннах (фото)
Принцесса Монако затмила всех на званом ужине в Каннах (фото)
"Не смей умирать!": Алла Пугачева обратилась к подруге
Пресняков о разрыве с Орбакайте: Уж лучше пуля
Иномарки в СССР: машины из-за «железного занавеса»
КАМАЗ откажется от бумажных сервисных книжек
Фоторепортажи
12«Евровидение-2017»
12Добро пожаловать в «Твин Пикс»
10110 лет со дня рождения Лоуренса Оливье
20Крепостные стены XXI века
03:01 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Гонщики из Приморья едут в Хабаровск на второй этап РДС-Восток

Помимо заездов именитых гонщиков хабаровчане увидят также фестиваль автозвука и автотюнинга Zvuk DV.

Владивосток, 24 мая, PrimaMedia.

Соревнование Российской дрифт-серии пройдет в Хабаровске уже в эти выходные — 27 и 28 мая. За звание сильнейшего гонщика поборются представители Владивостока, Хабаровска и Благовещенска. Помимо заездов именитых гонщиков хабаровчане увидят также фестиваль автозвука и автотюнинга Zvuk DV, сообщили ИА PrimaMedia организаторы.

Уже несколько лет подряд РДС-Восток привозит в дальневосточную столицу праздник автоспорта. В этом сезоне, по словам организаторов, усилена развлекательная составляющая мероприятия.

«Мы понимаем, что это мероприятие мы делаем, прежде всего, для зрителя, а потому стараемся показывать не только спорт, но и шоу, — говорит один из организаторов РДС-Восток Анатолий Аксюточкин, — конечно, дрифт прежде всего! Пилоты любят здесь выступать, публика особенно тепло нас принимает, и мы стараемся отвечать тем же — показывать максимум!».

Также в рамках соревнований РДС-Восток выступит команда стантрайдинга Stunt4212 (трюковая езда на мотоцикле). Кстати, райдер команды Никита Покусай входит в тройку сильнейших райдеров России.

Добавим, соревнование РДС-Восток официально начнется в 14.00 (в субботу пройдут одиночные заезды, в воскресенье — парные), доступ на трибуны будет открыт с 10.00. Обращаем внимание, в субботу и воскресенье парковка арены «Ерофей» будет полностью занята зачетной трассой соревнования по дрифту, поэтому организаторы просят гостей приезжать на мероприятие на общественном транспорте или воспользоваться услугами такси.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Юбилейный прием, посвященный Дню российского предпринимательства, пройдет во Владивостоке
В Великобритании повысили уровень террористической угрозы
СМИ узнали о назначении Трампом адвоката по делу о «связях с РФ»
Титов предложил ввести в России налоговый спецрежим для богатых
Путин поддержал идею о сокращении числа легионеров в РФПЛ
Администрация Трампа представила свой первый бюджет
Президенту Филиппин пришлось сократить свой визит в Россию
Медведев заявил о необходимости снижения ставки по ипотеке
Спорт
Каррера: Очень странно, что меня не позвали на вечер РФПЛ Межсезонье в России еще не началось, однако новости из команд, и довольно громкие, уже поступают. Рассказываем об уже состоявшихся и возможных переменах в «Спартаке»
Авто
Новый внедорожник из Lada 4х4: документы получены Внедорожник «Сталкер» принято вспоминать, как несостоявшийся проект российского автопрома. Но недавно компания «Апал» вдруг оформила документы на производство этой модели!
Hi-Tech
Заброшенная страна: советские «города-призраки» в фотографиях В рамках проекта «Заброшенная страна» Hi-Tech.Mail.ru расскажет о мертвых «городах-призраках» России и бывшего СССР. Причины — разные: техногенная катастрофа, отсутствие финансирования градообразующих предприятий или инженерные просчеты. За каждой историей стоит человеческая трагедия
Кино
Умер сыгравший Джеймса Бонда Роджер Мур Снявшийся в семи фильмах бондианы актер скончался на 90-м году жизни в Швейцарии
Недвижимость
Как оформить углы в квартире: 15 идей
В Ярославле жителей оштрафовали за прогул субботника
В Мытищах и Внуково появится метро
Снос хрущевок начнут с востока Москвы
Леди
Как носить кроп-топы в городе: 7 идей Неуместной излишняя обнаженность кажется лишь на первый взгляд. В нашем обзоре - семь идей, как носить даже самые смелые топы в каменных джунглях.
Дети
Анну Седокову раскритиковали за странное имя сына Певица подверглась критике со стороны пользователей соцсетей.
Все о ремонте
Частые ошибки, совершаемые при ремонте ванной комнаты
7 ошибок в оформлении загородного дома
Как самостоятельно сделать ремонт в санузле
Как спланировать кухню: 5 правил от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь