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03:31 (мск), источник: Губерния онлайн

Флешмоб в честь 159-летия Хабаровска проведут местные добровольцы

27 мая на площади «Город воинской Славы» пройдет флешмоб в честь 159-летия краевой столицы.

В 15:00 активисты выстроятся в надпись «Я люблю Хабаровск», причем слово «люблю» будет заменено символическим сердцем.

Акцию проведут хабаровские добровольцы, они приглашают всех желающих присоединиться к мероприятию. Подробная информация представлена на сайте, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на «Хабаровские вести».

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