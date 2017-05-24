Флешмоб в честь 159-летия Хабаровска проведут местные добровольцы
27 мая на площади «Город воинской Славы» пройдет флешмоб в честь 159-летия краевой столицы.
27 мая на площади «Город воинской Славы» пройдет флешмоб в честь 159-летия краевой столицы.
В 15:00 активисты выстроятся в надпись «Я люблю Хабаровск», причем слово «люблю» будет заменено символическим сердцем.
Акцию проведут хабаровские добровольцы, они приглашают всех желающих присоединиться к мероприятию. Подробная информация представлена на сайте, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на «Хабаровские вести».