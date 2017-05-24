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03:36 (мск), источник: Baikal-info.ru

Бюст святителя Иннокентия установят перед собором Богоявления в Иркутске

В Иркутск установят бюст святителя Иннокентия.

В Иркутск доставлен бюст святителя Иннокентия (Вениаминова) — дар патриарха Московского и всея Руси Кирилла городу и Иркутской митрополии. Как сообщает 23 мая 2017 года пресс-служба городской администрации, монумент планируется установить в сквере перед собором Богоявления в Иркутске. Напомним, благоустройство сквера перед собором будет проведено в 2017 году в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды».

Бюст создан в две натуральные величины. Его высота составляет около 2 м, установлен он будет на постаменте. Торжественное открытие памятника запланировано на сентябрь и приурочено к праздничным мероприятиям, посвященным 220-летию со дня рождения святителя Иннокентия. Монумент был отлит из бронзы и доставлен из Москвы при помощи международного фонда славянской письменности и культуры, а также обособленного подразделения ООО Байт-Транзит-Континент в Иркутске.

Напомним, в Иркутске в музее истории города до сентября проходит выставка, посвященная 220-летию со дня рождения святителя Иннокентия (Вениаминова). Кроме того, в честь этого юбилея проводится ряд мероприятий: научно-практическая конференция, презентация фильма и открытки, специально подготовленных к юбилею, а также другие мероприятия на разных площадках областного центра.

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