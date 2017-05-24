Бюст святителя Иннокентия установят перед собором Богоявления в Иркутске
В Иркутск установят бюст святителя Иннокентия.
В Иркутск установят бюст святителя Иннокентия.
В Иркутск доставлен бюст святителя Иннокентия (Вениаминова) — дар патриарха Московского и всея Руси Кирилла городу и Иркутской митрополии. Как сообщает 23 мая 2017 года
Бюст создан в две натуральные величины. Его высота составляет около 2 м, установлен он будет на постаменте. Торжественное открытие памятника запланировано на сентябрь и приурочено к праздничным мероприятиям, посвященным 220-летию со дня рождения святителя Иннокентия. Монумент был отлит из бронзы и доставлен из Москвы при помощи международного фонда славянской письменности и культуры, а также обособленного подразделения ООО
Напомним, в Иркутске в музее истории города до сентября проходит выставка, посвященная 220-летию со дня рождения святителя Иннокентия (Вениаминова). Кроме того, в честь этого юбилея проводится ряд мероприятий: