Бюст святителя Иннокентия установят перед собором Богоявления в Иркутске

В Иркутск доставлен бюст святителя Иннокентия (Вениаминова) — дар патриарха Московского и всея Руси Кирилла городу и Иркутской митрополии. Как сообщает 23 мая 2017 года пресс-служба городской администрации, монумент планируется установить в сквере перед собором Богоявления в Иркутске. Напомним, благоустройство сквера перед собором будет проведено в 2017 году в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды».

Бюст создан в две натуральные величины. Его высота составляет около 2 м, установлен он будет на постаменте. Торжественное открытие памятника запланировано на сентябрь и приурочено к праздничным мероприятиям, посвященным 220-летию со дня рождения святителя Иннокентия. Монумент был отлит из бронзы и доставлен из Москвы при помощи международного фонда славянской письменности и культуры, а также обособленного подразделения ООО Байт-Транзит-Континент в Иркутске.