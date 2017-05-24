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03:39 (мск), источник: ДЕЙТА

Полиция Приморья проследит за безопасностью последних звонков

В Приморье 24 и 25 мая для 9130 одиннадцатиклассников прозвенит последний школьный звонок.

По сложившейся традиции выпускники 445 общеобразовательных учреждений, их родные и близкие, педагоги, торжественно отметят волнующее событие. На площадях и набережных, в парках и скверах, домах культуры пройдут праздничные мероприятия.

Как сообщили ИА «Дейта» в краевом УМВД, руководители подразделений полиции Приморья разработали систему контроля над безопасностью в школах и рекреационных зонах. В обеспечении общественного порядка в период проведения мероприятий будет задействованы сотрудники органов внутренних дел, представители частных охранных предприятий, члены общественных формирований правоохранительной направленности.

В преддверии торжеств сотрудниками полиции проводятся дополнительные рейдовые мероприятия по выявлению фактов реализации спиртосодержащей продукции лицам, не достигшим восемнадцатилетнего возраста. С руководителями и продавцами торговых объектов полицейские проводят разъяснительную работу, напоминая об ответственности за реализацию алкогольной продукции и табачных изделий несовершеннолетним.

Сотрудники органов внутренних дел будут нести дежурство в каждой школе Приморья. В охране общественного порядка задействуются участковые уполномоченные полиции, инспекторы дорожно-патрульной, патрульно-постовой служб, подразделений по делам несовершеннолетних.

За 2 часа до начала торжественных мероприятий все объекты образования будут обследованы с применением служебно-розыскных собак.

Наряды дорожно-патрульной и патрульно-постовой служб полиции будут максимально приближены к местам проведения торжественных мероприятий.

Улугбек Тимуридов.

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