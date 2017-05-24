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04:20 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Приморский Росприроднадзор возглавил Иван Шабалин

Соответствующий приказ подписал министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 24 мая, PrimaMedia.

Руководителем Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Приморскому краю назначен Иван Шабалин. Соответствующий приказ подписал министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на официальный сайт ведомства.

Нового руководителя местный органам власти представил начальник управления делами и государственной службы Росприроднадзора Тимур Ахунянов.

Справка: ИВАН ШАБАЛИН. Родился во Владивостоке. Окончил Дальневосточную государственную морскую Академию по специальности «Судовые энергетические установки», с присвоением квалификации «Инженер-электромеханик». Трудовая деятельность Ивана Шабалина началась с должности электромеханика на судах торгового и рыбодобывающего флота. С 2009 по 2010 гг. замещал должность заместителя руководителя Управления Росприроднадзора по Приморскому краю, позднее назначен руководителем Агентства природных ресурсов и экологии правительства Архангельской области. С 2016 по 2017 гг. замещал должность заместителя руководителя Тихоокеанского морского управления Росприроднадзора.

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