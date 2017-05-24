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04:21 (мск), источник: ДЕЙТА

Лучший класс года выбрали во Владивостоке

Во Владивостоке завершился конкурс среди общеобразовательных учреждений «Класс года», об этом сообщает ИА «Дейта».

В большом зале Дворца детского творчества прошел отчетный концерт, который стал последним этапом конкурса.

В этом году на участие подали заявки 14 классов при поддержке классных руководителей и родительских комитетов. До финала лучшие классы города прошли несколько отборочных этапов: I этап информационный, II этап — «гостевание», III этап — конкурс документов, IV этап — открытое мероприятие, V этап — командная игра «Энкаунтер».

Как рассказали организаторы, «Класс года» проводится в двух номинациях. Первая — коллективы 6−8 классов, здесь были представлены школы №№ 9, 28, 44, 46, 54, 83, Гимназия № 1 и Гимназия № 2. Вторая — коллективы 9−11 классов, в данной номинации соревновались ученики школ №№ 21,28, 64, 70, Лицея № 3 и Гимназии № 2.

По итогам выступлений победителями и призерами конкурса «Класс года — 2017» стали:

Младшая группа:

1 место — 8 «Б» класс школы № 9;
2 место — 8 «А» класс школы № 28;
3 место — 6 «А» класс школы № 54 и 8 «В» класс № 83.

Старшая группа:

1 место — 10 «Б» класс школы № 21;
2 место — 10 «Б» класс гимназии № 2;
3 место — 10 «А» класс школы № 28 и 10 «А» школы № 70.

В отдельных номинациях победили:

«За творческий подход к общему делу» — 6 «А» гимназии № 2;.

«За создание сплоченной команды» — 7 «А» школы № 44;.

«Индивидуальный стиль и нестандартный подход» — 6 «В» гимназия№ 1;.

«Дебют года» — 6 «А» школы № 46.

«За креативность и нестандартный подход» — 11 «Б» лицея № 3;.

«И. У. Басаргин — маяк в жизнь» — 9 «А» школы № 64.

Ирина Петрова.

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