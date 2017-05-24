Лучший класс года выбрали во Владивостоке
Во Владивостоке завершился конкурс среди общеобразовательных учреждений «Класс года», об этом сообщает ИА «Дейта».
Во Владивостоке завершился конкурс среди общеобразовательных учреждений «Класс года», об этом сообщает ИА «Дейта».
В большом зале Дворца детского творчества прошел отчетный концерт, который стал последним этапом конкурса.
В этом году на участие подали заявки 14 классов при поддержке классных руководителей и родительских комитетов. До финала лучшие классы города прошли несколько отборочных этапов: I этап информационный, II этап — «гостевание», III этап — конкурс документов, IV этап — открытое мероприятие, V этап — командная игра «Энкаунтер».
Как рассказали организаторы, «Класс года» проводится в двух номинациях. Первая — коллективы 6−8 классов, здесь были представлены школы №№ 9, 28, 44, 46, 54, 83, Гимназия № 1 и Гимназия № 2. Вторая — коллективы 9−11 классов, в данной номинации соревновались ученики школ №№ 21,28, 64, 70, Лицея № 3 и Гимназии № 2.
По итогам выступлений победителями и призерами конкурса «Класс года — 2017» стали:
Младшая группа:
1 место — 8 «Б» класс школы № 9;
2 место — 8 «А» класс школы № 28;
3 место — 6 «А» класс школы № 54 и 8 «В» класс № 83.
Старшая группа:
1 место — 10 «Б» класс школы № 21;
2 место — 10 «Б» класс гимназии № 2;
3 место — 10 «А» класс школы № 28 и 10 «А» школы № 70.
В отдельных номинациях победили:
«За творческий подход к общему делу» — 6 «А» гимназии № 2;.
«За создание сплоченной команды» — 7 «А» школы № 44;.
«Индивидуальный стиль и нестандартный подход» — 6 «В» гимназия№ 1;.
«Дебют года» — 6 «А» школы № 46.
«За креативность и нестандартный подход» — 11 «Б» лицея № 3;.
«И. У. Басаргин — маяк в жизнь» — 9 «А» школы № 64.
Ирина Петрова.