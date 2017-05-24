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04:25 (мск), источник: Baikal-info.ru

Второе место в Сибири по хроническому алкоголизму занимает Иркутская область

Второе место среди 12 регионов Сибири по показателю заболеваемости хроническим алкоголизмом занимала Иркутская область в 2016 го.

Об этом 22 мая 2017 года сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора в Приангарье со ссылкой на доклад руководителям управления Алексея Пережогина во время круглого стола «О мерах по противодействию алкоголизации населения в Иркутской области». Он отметил, что в регионе несколько лет отмечается негативная ситуация по заболеваемости хроническим алкоголизмом и связанными с этим негативными последствиями. Уровень первичной заболеваемости на протяжении ряда лет превышает среднероссийский в 1,6 — 2 раза.

По словам Алексея Пережогина, высокий уровень алкоголизации населения региона — одна из главных причин низкой продолжительности жизни и смертности в трудоспособном возрасте местного населения.

Участники круглого стола отметили, что масштабы алкоголизации населения прямо зависят от доступности алкоголя и количеством его потребления. В Иркутской области отмечаются высокий уровень доступности алкогольной продукции: одна торговая точка (магазин) приходится на 330 человек взрослого населения.

При этом благодаря введению в РФ и Иркутской области дополнительных мер по ограничению розничной продажи алкоголя в зависимости от места и времени продажи, установлению минимальных цен на него, а также запрета рекламы алкогольной продукции за последние годы в Иркутской области снижается уровень потребления алкогольной продукции и число острых отравлений алкогольной и спиртосодержащей продукцией (за последние 5 лет снизилось на 21,6%).

Показатель первичной заболеваемости хроническим алкоголизмом снизился в 1,6 раза, и т. ч. среди молодежи 18−19 лет — в 2,9 раза (с 84 чел. до 24 чел.), 20−39 лет — в 1,4 раза (с 1175 чел. до 795 чел.). С 2012 года не регистрировались случаи хронического алкоголизма среди детей (в предыдущие годы — по 4,6 новых случаев ежегодно). Не регистрировались такие случаи среди подростков (2015 г. — 1 сл., в предыдущие годы — более 40 новых случаев ежегодно). Снизилась смертность населения трудоспособного возраста (на 12,4%). Увеличилась продолжительность жизни населения с 66,32 лет в 2012 году до 67,37 лет в 2015 году.

Участники круглого стола заметили, что эти изменения не так значительны, как требуется для коренного изменения ситуации, связанной с алкоголизацией. По их мнению, в регионе требуется разработать межведомственную программу, направленную на профилактику и снижение масштабов злоупотребления алкогольной продукцией.

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