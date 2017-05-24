Второе место в Сибири по хроническому алкоголизму занимает Иркутская область
Второе место среди 12 регионов Сибири по показателю заболеваемости хроническим алкоголизмом занимала Иркутская область в 2016 го.
Второе место среди 12 регионов Сибири по показателю заболеваемости хроническим алкоголизмом занимала Иркутская область в 2016 го.
Об этом 22 мая 2017 года сообщает
По словам Алексея Пережогина, высокий уровень алкоголизации населения региона — одна из главных причин низкой продолжительности жизни и смертности в трудоспособном возрасте местного населения.
Участники круглого стола отметили, что масштабы алкоголизации населения прямо зависят от доступности алкоголя и количеством его потребления. В Иркутской области отмечаются высокий уровень доступности алкогольной продукции: одна торговая точка (магазин) приходится на 330 человек взрослого населения.
При этом благодаря введению в РФ и Иркутской области дополнительных мер по ограничению розничной продажи алкоголя в зависимости от места и времени продажи, установлению минимальных цен на него, а также запрета рекламы алкогольной продукции за последние годы в Иркутской области снижается уровень потребления алкогольной продукции и число острых отравлений алкогольной и спиртосодержащей продукцией (за последние 5 лет снизилось на 21,6%).
Показатель первичной заболеваемости хроническим алкоголизмом снизился в 1,6 раза,
Участники круглого стола заметили, что эти изменения не так значительны, как требуется для коренного изменения ситуации, связанной с алкоголизацией. По их мнению, в регионе требуется разработать межведомственную программу, направленную на профилактику и снижение масштабов злоупотребления алкогольной продукцией.