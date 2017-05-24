Сильный дождь обрушится на Приморье
24 мая погоду в Приморье определяет поле пониженного атмосферного давления. В крае переменная облачность, местами кратковременные дожди. Ветер южный,
24 мая погоду в Приморье определяет поле пониженного атмосферного давления. В крае переменная облачность, местами кратковременные дожди. Ветер южный,
В четверг с территории Китая на
В пятницу, 26 мая, местами в Приморье сохранятся небольшие и умеренные дожди. Температурный фон в континентальной части повысится до +17…+22°C, на побережье будет в пределах +7…+13°C.
Во Владивостоке в среду облачно с прояснениями, во второй половине дня возможен небольшой дождь. Ветер
25 мая в краевом центре будет пасмурно и прохладно. Ожидается дождь и сильный северный ветер. Температура воздуха ночью +6…+9°C, днем +10…+13°C.
В ночь на пятницу сохранится вероятность небольшого дождя. Ветер