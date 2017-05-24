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04:40 (мск), источник: AmurMedia.ru

День диагностики меланомы проводит Городская клиническая больница № 10 в Хабаровске

26 мая любой житель Хабаровска может пройти бесплатное обследование и получить консультацию дерматолога и онколога.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 24 мая, AmurMedia.

День диагностики меланомы проводит Хабаровская КГБУЗ «Городская клиническая больница № 10» 26 мая. В этот день любой желающий сможет пройти бесплатное обследование и получить консультацию, сообщает ИА AmurMedia.

Ежегодно в России диагностируется до 9 тысяч новых случаев заболевания меланомой, являющейся наиболее распространенной злокачественной опухолью, которая дает быстрые метастазы. Статистика неумолима: 40% заболевших меланомой кожи не удается спасти из-за позднего обнаружения, в то время как при ранней диагностике меланома излечима в 90% случаев.

Среди факторов, способствующих ежегодному росту заболеваемости, — ухудшение экологической ситуации и увеличение проницаемости атмосферы для вредных УФ-лучей, мода на загар и, как следствие, длительное пребывание на солнце без солнцезащитных средств или использование средств с низким фактором защиты от солнца, а также активное посещение солярия. Несмотря на важность проблемы, уровень осведомленности населения о роли ультрафиолетовых лучей в развитии меланомы и других раков кожи остается низким не только в России, но и во всем мире.

День диагностики меланомы — это возможность проверить родинки на предмет онкопатологии, своевременно выявить проблему и спасти свою жизнь. За 10 лет существования проекта обследование прошли 102 тысячи человек, у 1,7 тысяч из них было выявлено подозрение на меланому, и врачам удалось сохранить их жизни.

В этом году КГБУЗ «Городская клиническая больница № 10» проводит День диагностики меланомы, который состоится 26 мая с 09−00 ч. до 16−00 ч.

Для того чтобы проверить свои родинки, в поликлинику 10-й больницы в данный день может обратиться любой житель города Хабаровска (при себе иметь страховой полис и паспорт). Прием будут вести врач-дерматолог и врач-онколог с выдачей карты-осмотра и рекомендаций.

Обращаться по адресу: г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 213 (поликлиника).

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